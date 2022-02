Gabi Ruse e în plină ascensiune, dar a întrerupt colaborarea cu Andrei Cociașu

Gabriela Ruse este una dintre cele mai în formă jucătoare din România în circuitul WTA, sportiva noastră ajungând până pe locul 61 în ierarhia mondială. Aflată într-o ascensiune evidentă, Gabi a luat o decizie importantă: a renunțat la antrenorul Andrei Cociașu.

Într-o postare pe contul personal de Facebook, Andrei Cociașu anunță cu părere de rău întreruperea colaborării cu Gabriela Ruse.

„As dori sa va anunt ca din pacate, colaborarea mea cu Gabriela Ruse a luat sfarsit. Cand am batut palma la inceputul verii trecute, am stabilit impreuna ca top 50 WTA este un obiectiv cat se poate de tangibil si realist, avand in vedere oceanul de potential in care se scălda tenisul ei.

Am crezut amandoi zi de zi in aceasta viziune si ma declar foarte norocos si recunoscator sa fi luat parte la parcursul exceptional din ultimul an..primul titlu WTA, prima finala WTA, prima victorie pe tabloul principal al unui Grand Slam si un salt de 150 locuri pana pe nr. 61 mondial. Amintiri de neuitat! As dori sa ii multumesc Gabrielei pentru sansa oferita si ii urez mult succes pentru restul sezonului“, a scris Gabriela Ruse.

