Halep, mesaj pentru Kontaveit: „Meriţi să fii la Turneul Campioanelor, m-ai zdrobit!“

Simona Halep, principala favorită, a fost învinsă de estoniana Anett Kontaveit cu 6-2, 6-3, duminică, în finala turneului Transylvania Open. Kontaveit (25 ani, 14 WTA), a doua favorită a turneului, a obţinut victoria după o oră şi 10 minute, iar acest succes i-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor. Halep a primit un cec de 16.398 de dolari şi 180 de puncte WTA, în timp ce Kontaveit s-a ales cu 29.200 de dolari şi 280 de puncte WTA.

La finalul partidei, Simona a declarat că îi pare rău că nu a putut câştiga, dar a şi recunoscut că adversara sa a fost prea bună.

„Anett, m-ai zdrobit astăzi (n.r. – duminică), şi ţi s-au deschis porţile către Turneul Campioanelor. Meriţi să fii acolo, ai avut un an foarte bun, dar întâi bucură-te de această victorie pentru că este o zi specială. Eu am avut o săptămână extraordinară după un an foarte dificil. Sinceră să fiu, nu mă aşteptam să joc atât de bun aici. Dar acasă e întotdeauna plăcut pentru că te simţi sigur, te simţi sub control. A fost o plăcere să mă aflu aici, la Cluj, şi să joc finala. Îmi pare rău că nu am putut câştiga, dar Anett a fost prea bună.

Vreau să mulţumesc echipe mele, am început împreună un drum. Au fost lângă mine, ştiu că nu este uşor, dar sper să muncim în continuare şi să mai avem parte de multe finale de acum încolo. Este primul meu discurs de anul acesta, aşa că vreau să îi mulţumesc şi soţului meu. Mulţumesc că eşti în viaţa mea… de asemenea mulţumesc familiei mele care mă urmăreşte de acasă, sper ca în viitor să îi am pe toţi în loja mea la următoarele finale“, a declarat Halep, citată de Digi.

„A fost o săptămână extraordinară“

Totodată, Simona a menţionat că jocul prestat de ea în această săptămână îi dă încredere şi este convinsă că, dacă va munci, va putea ajunge la un nivel şi mai ridicat.

„Anett a jucat foarte bine şi a câştigat pe merit. Eu am încercat să lungesc cât mai mult meciul, dar nu am reuşit. Pentru mine săptămâna aceasta reprezintă un lucru pozitiv, a fost binevenită o finală după un an atât de greu. Chiar dacă am primit un trofeu mai mic, este totuşi un trofeu şi mă simt fericită. Tenisul pe care l-am arătat săptămâna aceasta chiar îmi dă încredere.

Consider că am făcut tot ce am putut în acest joc, dar asta a fost limita. Nu ştiu acum să spun ce nu mi-a mers, dar pot spune că i-a mers ei aproape tot, dacă nu chiar tot. Am încercat să schimb, nu pot să spun că nu am încercat, dar nu am reuşit. Sunt supărată bineînţeles, orice înfrângere mă supără. Dar nu atât de supărată încât să uit ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că a fost o săptămână extraordinară. Sunt mult mai încrezătoare acum decât atunci când am venit la turneu. Am avut patru meciuri extraordinare şi un al cincilea mai slab, dar asta din cauza faptului că adversara a jucat un tenis extraordinar”, a adăugat numărul 18 mondial.

Promite revenirea la Transylvania Open

Halep a menţionat că anul viitor va reveni cu plăcere la turneul Transylvania Open.

„Nu sunt demoralizată, iau doar lucrurile bune din acest meci şi mai departe voi încerca să îmi îmbunătăţesc jocul. Poate şi eu aş putut să joc mai bine, dar dacă nu am jucat… asta a fost limita astăzi. O să încerc să mă bucur doar de faptul că am fost în finală. Anul viitor, dacă totul va fi OK, voi reveni aici cu plăcere”, a mai precizat Halep.

Trofeul primit pentru disputarea finalei va avea locul lui în camera specială de acasă, a specificat Halep.

„Camera trofeelor de la mine de acasă este gata. Soţul meu s-a ocupat bine de acest lucru. Este o cameră deosebită, o să încerc să postez nişte poze dacă îmi dă voie. Trofeul acesta are locul lui şi mă bucur că totuşi am fost capabilă să ajung în finală“.

Simona, un model pentru estoniancă

Câştigătoarea Transylvania Open, Anett Kontaveit, a declarat la ceremonia de premiere că a fost o onoare să joace în finală împotriva Simonei Halep, cea pe care o consideră un model de urmat.

„Am rămas fără cuvinte, a fost o săptămână incredibilă pentru mine. O felicit pe Simona, eşti un model, te-am admirat atât de mulţi ani. M-ai învins de atât de multe ori, a fost o onoare să împart terenul cu tine. M-am bucurat că am putut juca aici, dar din păcate nu am apucat să văd prea mult din Cluj. Sper să mă întorc şi să văd mai mult la anul.

M-am simţit binevenită aici, a fost o săptămână excelentă, mulţumesc mult pentru că aţi organizat turneul. Eu am avut câteva luni incredibile, nu ştiu cum s-a întâmplat, dar îi mulţumesc antrenorului meu“, a spus Kontaveit.

Pentru Simona Halep (30 ani, 18 WTA) a fost prima sa finală din acest an şi a 40-a din carieră la simplu (22 câştigate şi 18 pierdute).

