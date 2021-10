Halep – Jaqueline, meciul zilei la Transylvania Open! Vezi ora de start!

Organizatorii de la Transylvania Open au anunțat programul zilei de vineri, 29 octombrie, una în care vor avea loc, în sferturi, partida Emma Răducanu – Marta Kostyuk, dar și duelul 100% românesc dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian.

Pe terenul central, meciul dintre Simona Halep și Jaqueline Cristian va fi al patrulea al zilei și nu va începe mai devreme de ora 18:00. Va urma apoi confruntarea dintre Emma Răducanu și Marta Kostyuk.

Program 29 octombrie – Transylvania Open:

Monica Niculescu / Gabriela Ruse (3) vs Irina Begu / Andreea Mitu – ora 12:00

Rebecca Peterson vs Lesia Tsurenko – nu înainte de ora 14:00

Anhelina Kalinina (8) vs Anett Kontaveit (2) – nu înainte de ora 16:00

Simona Halep (1) vs Jaqueline Cristian – nu înainte de ora 18:00

Emma Răducanu (3) vs Marta Kostyuk (6).

