Emma Răducanu a debutat cu o victorie frumoasă la Transylvania Open

Emma Răducanu (18 ani, 23 WTA) a învins-o pe Polona Hercog (30 de ani, 123 WTA, scor 4-6, 7-5, 6-1 și s-a calificat în turul doi la Transylvania Open. Britanica va rămâne cu un gust plăcut după turneul din Cluj-Napoca. Asta pentru că până acum nu reușise să se impună în nicio partidă de pe tabloul principal al unui turneu WTA, după ce a pierdut încă din primul meci la San Jose, Nottingham și Indian Wells.

În partida cu experimentata Hercog (30 ani, 124 WTA), Răducanu a început în forţă şi a condus cu 3-0 şi 4-1, dar apoi jocul său s-a dereglat, a făcut multe erori neforţate şi i-a permis slovenei să revină şi să câştige setul cu 6-4, după cinci ghemuri consecutive. În actul secund s-a mers cu serviciul, iar britanica a reuşit să încline balanţa pe final (7-5). În decisiv, Emma Răducanu a fost mult mai concentrată şi mai precisă, a dominat clar jocul şi s-a impus cu 6-1, încheind cu un as.

Emma Răducanu a avut 4 aşi şi 3 duble greşeli. Britanica şi-a creat nu mai puţin de 17 mingi de break (4 fructificate), faţă de 5 ale slovenei (2 transformate).

Emma a mai jucat un singur meci după evoluţia sa de senzaţie de la Flushing Meadows. Aceasta a fost învinsă de belarusa Aleksandra Sasnovici, în turul al doilea la Indian Wells.

Se descurcă şi în română

La finalul meciului, Emma Răducanu a fost intervievată de Alexandra Dulgheru în limba engleză, însă Emma a insistat să răspundă în limba română.

„O să încerc să vorbesc un pic în română şi, dacă nu pot, voi schimba în engleză. Azi am avut un meci foarte dificil, ea (n.r. – Polona Hercog) a fost foarte tare. Eu nu am jucat foarte bine, dar am câştigat. Iar acum simt foarte multă bucurie. Cred că am avut un adversar foarte dificil şi experimentat… Nu cred că am jucat aşa de bine, dar am luptat şi am reuşit să câştig. A fost foarte greu să revin după primul set, pentru că ea are un serviciu foarte bun, iar eu nu am reuşit să returnez aşa de bine azi“, a punctat Emma, citată de Digi.

Emma Răducanu s-a arătat bucuroasă de faptul că are ocazia să joace pentru prima oară în ţara tatălui ei.

„Mulţumesc foarte mult, turneul este foarte bine organizat. Îmi place România foarte mult şi mă simt ca acasă aici. Înseamnă foarte mult pentru mine să pot juca în ţara tatălui meu, am amintiri foarte plăcute de aici. Mulţumesc tuturor pentru suportul oferit. Eu sunt un pic tristă pentru că nu sunt spectatori în tribune, dar, atunci când am ajuns aici şi am făcut primele antrenamente, am avut parte de o primire foarte călduroasă din partea publicului”, a menţionat ea.

Emma: „Simt că deja îmi îmbunătățesc româna“

Emma Răducanu a subliniat că a progresat în privința limbii române în ultimele zile, în condițiile în care de un an și jumătate nu a folosit-o aproape deloc. În doar câteva luni, se pare că Emma a strâns câteva milioane bune doar din publicitate. Iar drumul ei în lumea tenisului este abia la început.

„Nu am învățat niciodată limba română, doar am reținut cuvinte atunci când bunica îmi vorbea. De multe ori, îmi spunea multe povești, iar așa am învățat vocabularul. Când eram mică, de fiecare dată când veneam în România, petreceam vreo două săptămâni și progresam încet-încet.

Nu vorbesc prea des româna. Acasă nu o vorbesc prea mult și nu cred că am vorbit română în ultimele 18 luni, în afară de câteva apeluri telefonice cu bunica mea, săptămânal. Stând aici, la Cluj, de cinci zile, simt că deja îmi îmbunătățesc româna și devin mai puțin timidă”, a spus Emma Răducanu.

Duel cu Ana Bogdan în optimi

În optimile de la Transylvania Open, Emma Răducanu va da peste Ana Bogdan: „Nu am jucat cu Ana Bogdan până acum, dar am vorbit cu ea, este o fată foarte drăguţă şi veselă. Sunt însă sigură că va fi un meci foarte greu şi de abia aştept să joc”, a încheiat Emma.

Emma Răducanu a avut un „boom” al carierei anul acesta la Wimbledon, când a ajuns până-n optimi, iar marele succes a venit la US Open, turneu pe care l-a și câștigat.

