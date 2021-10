Tenis de masă / Fetele de la CSU Craiova au făcut primul pas spre promovarea în Divizia A

În perioada 15-17 octombrie, la Moineşti, a avut loc turul de campionat al Diviziei B la tenis de masă, iar CSU Craiova a reuşit o nouă ispravă, de această dată la fete. Clubul din Bănie, sub îndrumarea lui Vasile Florea, a reuşit o clasare pe locul al doilea după prima parte a sezonului, iar unicul gând după aceste rezultate este prezenţa la barajul de promovare. Doar că, pentru a ajunge acolo, este nevoie de evoluţii bune şi în meciurile din returul de anul viitor.

Dar, până să ne gândim la ce va urma, menţionăm că fetele de la CSU Craiova au înregistrat până acum trei victorii şi un eşec. Dacă înfrângerea a survenit în jocul cu Mediaş, principala favorită a seriei, scor 1-3, cele trei succese au fost categorice, fără set pierdut: 3-0 cu LPS N. Rotaru Constanţa, cu CSM Moineşti 2 şi CSM Buzău.

Sportivele care au impresionat în tricoul Craiovei sunt Carmina Găman, Andreea Jifcu, Mădălina Orban și Denisa Dumitru.

Vasile Florea: „Este mai mult decât bine unde ne aflăm“

Antrenorul craiovencelor, Vasile Florea, a mărturisit pentru GdS că rezultatele obţinute sunt mult peste aşteptările sale, având în vedere că echipa abia s-a format anul acesta. Acum, încrederea a crescut, iar returul va fi tratat cu maximă seriozitate şi cu gândul la o posibilă participare la barajul de promovare în Divizia A.

„Având în vedere că doar ce ne-am format echipa de fete, gândul nostru nu era să ne luptăm la promovare în A încă din primul an. Acum, după ce am bătut Constanţa cu 3-0, una dintre formaţiile bune din Divizia B, visăm la mai mult. Dar suntem departe, pentru că s-a disputat doar turul, apoi primele două formaţii din clasament se califică la barajul de pomovare. Acum, după încheierea primei părţi de campionat, suntem pe locul al doilea, cu trei victorii şi un eşec. Pot spune că este mai mult decât bine unde ne aflăm deocamdată, iar încrederea noastră a crescut considerabil“, a spus Vasile Florea.

Mergem la baraj şi cu o înfrângere

„Am jucat cu aceeaşi echipă ca şi până acum şi am pierdut doar cu Mediaş, care era şi principala favorită din serie. În rest, am învins Constanţa cu 3-0, un scor excelent, echipa a doua din Moineşti cu 3-0 şi pe CSM Buzău, tot cu 3-0. În retur ni se permite o înfrângere, chiar şi două, dacă celelalte rezultate ar fi pe placul nostru. Ideal ar fi să nu depindem de nimic, să ne facem treaba.

Pentru primul an de participare în competiţie, să reuşim să ajungem în posibilitatea de a juca la barajul de promovare în Divizia A, nu este un lucru deloc uşor. Le-am felicitat pe fete pentru ceea ce au reuşit. Jucând acolo în faţă, elevele mele prind încredere, pentru că văd că au şi o şansă. Returul se va disputa anul viitor, undeva prin luna februarie“, a adăugat antrenorul de la CSU Craiova.

