Halep, înainte de Indian Wells: „Mi-am pierdut ritmul, vreau să progresez tactic“

Simona Halep a plecat încrezătoare spre turneul de la Indian Wells, din Statele Unite ale Americii, care se dispută în perioada 6-17 octombrie. Chiar dacă nu se află în cea mai bună formă fizică, fostul lider WTA are încredere în forțele proprii și speră să-și intre rapid în ritm.

Câștigătoarea de la Roland Garros și Wimbledon și-a stabilit punctele la care vrea să lucreze mai mult în această perioadă, alături de cei doi antrenori.

„M-am simțit extraordinar de bine (n.r. – de când se pregătește cu Marcu și cu Dobre), sunt persoane dragi mie. Deja am pus suflet în această echipă. Mă simt bine cu ei, sper să meargă treaba. Am făcut câteva schimbări. Vreau să progresez tactic, tehnic, să fac unele modificări pentru că după o pauză mare mi-am pierdut puțin ritmul, dar pare că mă simt bine pe teren la antrenament. Să vedem la meciuri acum”, a spus Simona Halep, înainte de plecarea spre Indian Wells.

Simona nu pune mare presiune pe ea, chiar dacă este vorba de Indian Wells, un turneu extrem de cunoscut și important pentru circuitul WTA.

„Așteptări bune, îmi doresc să joc bine, m-am antrenat foarte bine, am încredere. A fost cel mai greu an, cu accidentările pe care le-am avut, accidentări destul de mari. Nu mă gândesc să câștig turnee, felul în care mă simt pe teren, încrederea nu este la nivel maxim. Sper să am câteva meciuri bune”, a mai spus Simona Halep, citată de Prosport.

