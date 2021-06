Accidentările îi încurcă planurile Patriciei Ţig: „Nu merg la JO, dar nu-mi pare rău!“

Patricia Țig, în vârstă de 26 de ani, aflată pe locul 61 în ierarhia WTA, a confirmat că renunță la competiția de la Tokyo din cauza accidentărilor. Locul sportivei va fi luat de Ana Bogdan, care va juca în capitala Japoniei alături de Simona Halep și de Sorana Cîrstea.

„Nu voi participa la Jocurile Olimpice…. Accidentări! N-am ce să lămuresc, nu joc și… Asta am decis. Nu-mi pare rău pentru că fac ce simt că e mai bine pentru mine. Am avut un an ciudat și vreau să am grijă de corpul meu”, a declarat Patricia Țig, pentru TVR.

Patricia Țig (România, atunci pe locul 64 WTA) a ratat calificarea, la începutul lunii mai, pe tabloul principal al turneului WTA 1.000 de la Roma. Țig a cedat în runda finală a calificărilor de la Foro Italico, scor 3-6, 6-2, 2-6 cu Cristina McHale (SUA, 90 WTA).

În schimb, Simona Halep și-a propus să joace în toate cele trei probe la Jocurile Olimpice de la Tokyo! O va face cu siguranță la simplu, cel mai probabil și la dublu, dar prezența în concursul de dublu-mixt este incertă. Asta din cauză că Horia Tecau nu s-a calificat la Olimpiadă, putând merge la Tokyo doar dacă primește un wild card în perioada următoare.

