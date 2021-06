Roger Federer, debut perfect în sezonul de iarbă

Roger Federer a câștigat meciul de debut de la Halle, marele campion elvețian trecând în două seturi, scor 7-6(4), 7-5, de Ilya Ivashka (90 ATP, Belarus). Meciul de pe arena centrală a durat o oră și 34 de minute.

Cu excepția ultimului game al partidei (cel în care a bifat singurul break al confruntării), Roger nu prea a contat la retur. Nu a putut să pună acea presiune cu care ne-a învățat de sezoane bune, însă, până la urmă, vorbim de doar primul meci al anului pe această suprafață.

Meciul contra lui Ilya a fost în general unul bun pentru marele campion elvețian. Acesta a avut o deplasare la un nivel ridicat, a reacționat inspirat în cel mai greu moment al partidei şi a impresionat în game-urile de serviciu.

Roger Federer, mulțumit de victorie

„Nu am mai jucat de doi ani pe iarbă: am facut-o pe hard și zgură. Sunt foarte fericit să fiu înapoi, iar atunci când câștigi este și mai frumos. Nu putem să comparăm jocul pe iarbă cu cel de pe zgură, aici serviciul contează foarte mult. A fost foarte dificil primul set, am avut de anulat două mingi de break. Am fost puțin emoționat, dar sunt bucuros că am trecut cu bine peste primul meci. Încerc să fiu cât mai bine pregătit fizic, trebuie să iau deciziile cele mai bune”, a spus Roger Federer.

Roger a disputat ultimul meci pe iarbă acum 701 zile: finala de la Wimbledon pierdută dramatic în 2019 împotriva lui Novak Djokovic.

