Irina Begu şi decizia perfectă: „În sferturi, am schimbat strategia la baie“

Irina Begu și Nadia Podoroska le-au învins pe Shelby Rogers și Petra Martic, 6-3, 4-6, 6-2, și s-au calificat în semifinalele probei de dublu feminin de la Roland Garros. Românca a recunoscut la finalul partidei că a simțit presiunea meciului.

„Noi de la început am fost agresive. Ne-am dorit să ne câștigăm cross-urile și, atunci când aveam posibilitatea, să facem intercepția. Din păcate, în setul al doilea, după break-ul de la 2-1, am simțit oarecum presiunea câștigului. Am început să fiu un pic mai pasivă, n-am mai servit la fel. Practic, ne gândeam prea mult la victorie.

Când ne-am dus la baie înainte de setul trei, am vorbit puțin cu Nadia și am zis ‘hai să schimbăm puțin atitudinea, să încercăm să fim mai agresive, cum am fost în primul set. Dacă vom câștiga, bine, dacă nu, nu. Dar cel mai important e să ne facem jocul’!”, a declarat Irina Begu, pentru Eurosport.

În semifinale, perechea Irina Begu – Nadia Podoroska va juca împotriva cuplului format din Iga Swiatek și Bethanie Mattek-Sands.

„Cu siguranță, un meci dificil. Ne vom uita la jocul lor din sferturi, vom analiza și vom încerca să avem o tactică cât mai bună”, a spus Irina Begu.

Pe cealaltă jumătate de tablou, finalistele vor fi stabilite după meciul Magda Linette / Bernarda Pera – Barbora Krejcikova / Katerina Siniakova.

Calificarea în semifinale este recompensată cu un premiu total de 84.749 de euro şi cu câte 780 de puncte WTA.

Citeşte şi: Irina Bara se apropie de finala turneului de la Bol. Victorie în optimi cu Lukas