Simona Halep a revenit vineri după-amiază la București, după accidentarea musculară suferită la Roma. Sportiva din România este dezamăgită că s-a accidentat chiar în momentul în care se afla în vârf de formă și și-a schimbat obiectivul. „Simo” își dorește acum să cucerească o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

La revenirea în țară, Simona nu a ezitat să-și exprime dezamăgirea, dar totodată se declară motivată să revină mai puternică. Halep crede că și uzura și-a spus cuvântul, însă are o mulțumire că ruptura musculară nu a venit mai devreme, ceea ce ar fi reprezentat un mare impediment în cariera sa.

„Este destul de grav, nu mă așteptam, dar o iau ca atare și merg înainte, n-am ce să fac. N-am avut absolut nimic, nicio durere la antrenamente. Stăteam la retur, am făcut o mică săritură să mă pregătesc și atunci am simțit o durere foarte mare. Mai am câțiva ani în față și… bine că s-a întâmplat acum și nu la 25 de ani, pentru că este o accidentare destul de gravă.

Momentan, Jocurile Olimpice sunt mai importante. Este și o perioadă destul de lungă în care pot să îmi revin total. Nu știu, de la zi la zi vreau să văd și atunci o să spun ceva mai clar. O medalie olimpică este foarte importantă și chiar îmi doresc. După 10 ani în care joci săptămână de săptămână la cel mai înalt nivel, probabil și uzura și-a spus cuvântul, nu pot să spun că mă simțeam obosită, îmi revenisem după Madrid, mă simțeam bine”, a declarat Simona Halep pe Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Slabe șanse să o vedem la Paris anul acesta

Sportiva din România spune că se va recupera integral în România și își pune toate speranțele în medicii din țară. Diagnosticul inițial este de ruptură musculară la gamba piciorului stâng, iar o nouă investigație va face în următoarele zile, după vindecarea hematomului. Halep speră ca în maximum 5 săptămâni să poată juca din nou tenis.

„Am o mică ruptură la gambă profundă, destul de profundă, va trebui să fac repaos destul de mare. După ce se retrage hematomul, pentru că s-a format acolo, trebuie să mai fac o investigație să îmi spună exact, dar 3-4 săptămâni, 5, cam așa. Recuperarea va fi în țară, mereu fac asta, am încredere în medicii pe care îi am și cel mai bine e să fii acasă în momentele astea. Îmi complică total sezonul, pentru că nu pot să mă mișc, nu pot să fac nimic, va fi o perioadă destul de dificilă, dar moral sunt bine, accept ceea ce s-a întâmplat.

Obiectivul este să fiu bine până la Olimpiadă, asta îmi doresc. Sunt mici șanse să particip la Paris, bineînțeles că este o dezamăgire foarte mare”, a mai declarat numărul 3 WTA.

