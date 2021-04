Simona Halep: „O să învăț din meciul cu Sabalenka“

Simona Halep nu a depășit complexul semifinalelor de la WTA Stuttgart și a părăsit competiția în aceeași fază și în acest an, după înfrângerea drastică cu Sabalenka.

La finalul partidei, Simona a declarat că adversara ei a jucat aproape perfect și că nu își poate reproșa prea multe lucruri.

„Nu cred că am făcut prea multe. Am încercat să merg mai în spate, am încercat să fiu mai agresivă, dar ea a jucat extraordinar de bine, cu o putere remarcabilă. Mi-a fost foarte greu să stau mai aproape în joc, în meci. A fost prea rapid, s-a terminat prea repede meciul. A servit foarte bine Sabalenka, nu prea a greșit, iar când nu greșește este greu de învins. Consider că aș fi putut să o împing mai în spate, dar n-am avut timp. Au ajutat-o și condițiile de aici. A fost o săptămână bună și plec pozitivă de aici. Am jucat bine, toată săptămâna a fost bună. O să învăț din meciul cu Sabalenka și o să joc mai bine în următorul meci“, a spus Halep, pentru Digisport.

Să se revanşeze la Madrid!

După ce a părăsit în semifinale turneul la care nu a impresionat niciodată, Halep se pregătește să ia cu asalt unul dintre turneele ei preferate. Ultima campioană de la Wimbledon merge direct la Madrid, la turneul patronat de Ion Țiriac, care va avea loc în perioada 29 aprilie – 8 mai, la unul dintre concursurile ei preferate. Competiția spaniolă face parte din categorie WTA 1.000.

Halep a triumfat la Madrid în anii 2016 și 2017, iar la edițiile din 2014 și 2019 a disputat finala. La Madrid, sportiva noastră s-a simțit întotdeauna ca acasă. Constănțeanca va fi cap de serie numărul 2 și va avea o concurență acerbă. Toate jucătoarele din Top 40 WTA și-au anunțat prezența la Madrid Open, cu excepția Serenei Williams (SUA, 8 WTA).

Simona Halep mai are în program alte două turnee importante în sezonul pe zgură, în afară de cel de la Madrid. Sportiva în vârstă de 29 de ani își va apăra titlul la Roma, în perioada 10 – 16 mai, apoi va participa la Grand Slam-ul de la Roland Garros, între 30 mai și 12 iunie! Halep nu a cucerit încă niciun trofeu în 2021, iar principala țintă pe care și-a fixat-o în acest sezon este o medalie la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

