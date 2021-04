Româncele o ţin din victorie în victorie! Sorana Cîrstea, în sferturi la Istanbul

Se pare că româncele au o săptămână foarte bună în competiţiile internaţionale. Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, miercuri, după ce a învins-o pe rusoaica Anastasia Potapova cu scorul de 7-6 (6), 6-4.

Cîrstea (31 ani, 67 WTA) a obţinut victoria după o oră şi 45 de minute, profitând şi de cele 14 duble greşeli făcute de adversara sa.

În primul set s-a mers cap la cap, în ciuda celor şase break-uri făcute, însă Cîrstea a salvat trei mingi consecutive de set la 6-5 pentru adversară. În tiebreak, Sorana a făcut trei puncte la rând la scorul de 3-3, a fost egalată, 6-6, ratând şi ea trei mingi de set, dar a reuşit să mai câştige două puncte, care i-au adus victoria (8-6).

În actul secund, primele două ghemuri au fost făcute cu serviciul, apoi au urmat şapte break-uri, dar Cîrstea şi-a fructificat serviciul apoi şi a încheiat conturile la 6-4.

Românca şi-a asigurat un cec de 5.800 dolari şi 60 de puncte WTA, iar în sferturi o va înfrunta pe câştigătoarea dintre Fiona Ferro (Franţa) şi Vera Zvonareva (Rusia).

„Sunt foarte fericită pentru victorie! A fost un meci greu și mă bucur că am câștigat în două seturi, mai ales că am salvat trei mingi de set! Am fost puternică mental și acesta e un plus!”, a declarat Sorana Cîrstea la interviul acordat pe teren, citată de Prosport.

Alături de Sorana, în sferturile de la Istanbul mai poate avansa o româncă, dacă Ana Bogdan (102 WTA) produce surpriza, astăzi, contra Barborei Krejcikova (Cehia, 42 WTA).

