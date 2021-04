Simona Halep: „Nu pot să spun că sunt foarte pregătită pentru ce urmează“

Simona Halep a făcut un nou anunț despre starea ei de sănătate, după ce o accidentare a făcut-o să se retragă de la ultimele turnee, dar și de la Fed Cup. Simona Halep (29 ani/ 3 WTA) se pregătește alături de Darren Cahill pentru sezonul de zgură. Sportiva noastră a venit la București și trage din greu pentru a reveni cât mai repede și a face față pe zgură.

Jucătoarea care ocupă locul 3 în clasamentul WTA susține că nu mai are dureri de câteva zile, dar recunoaște că nu este pregătită pentru ceea ce urmează.

„Mă simt mai bine. Luni a fost prima zi în care am jucat o oră, nu am forțat foarte mult. Nu am dureri. Dar după 3-4 zile se vede dacă totul e mai bine. Mă bucur că Darren a venit aici. Sunt zile bune de antrenament, în care voi progresa. Sunt câteva luni de când nu am jucat pe zgură.

În primul rând vreau să fiu sănătoasă și să fac meciuri bune. Dar am nevoie de jocuri oficiale. Nu pot să spun că sunt foarte pregătită pentru ce urmează, dar plăcerea de a juca pe zgură este foarte mare. Vreau să mă antrenez cât pot de bine. De la zi de zi apar probleme, m-am speriat puțin din cauza umărului pentru că nu am mai avut probleme”, a spus Simona Halep la TV Telekom Sport.

Citeşte şi: Gimnastică / Şase sportivi reprezintă România la Campionatele Europene