S-au stabilit jucătoarele calificate în optimile turneului WTA 1000 de la Miami. Printre ele, şi Bianca Andreescu (Canada), care a trecut în aproape trei ore de Amanda Anisimova, locul 28 în clasament. ​

Bianca Andreescu (8 WTA) a reușit calificarea în optimile turneului de la Miami după ce a învins-o pe Amanda Anisimova în trei seturi, scor 7-6, 6-7, 6-4.

Locul 8 WTA s-a impus în primul set 7-6 pentru ca pe al doilea să-l cedeze în fața americancei cu același scor (6-7). În setul decisiv, Andreescu a reușit un 6-4 mai clar și a obținut calificarea în optimile turneului WTA din Florida.

Turneul de la Miami (23 martie – 3 aprilie) face parte din categoria WTA 1000 și are premii totale în valoare de $3.260.190.

Optimi:

Barty vs Azarenka

Vondrousova vs Sabalenka

Sevastova vs Konjuh

Kvitova vs Svitolina

Mertens vs Osaka

Andreescu vs Muguruza

Pegula vs Sakkari

Sorribes Tormo vs Jabeur

