Simona Halep a plecat spre Miami: „Abia aștept să joc câteva meciuri“

Simona Halep a plecat vineri dimineață în SUA, acolo unde va participa la Miami Open, turneu de categorie WTA 1000. Simona Halep (29 de ani) a fost optimistă la plecarea spre Miami, simțindu-se excelent din punct de vedere fizic! A treia jucătoare de tenis a lumii nu mai are dureri la spate, dar nici reacții adverse după ce a făcut rapelul cu două zile mai devreme.

Simona a discutat cu jurnaliștii și despre obiectivul de la Miami Open (23 martie – 3 aprilie), turneu pe care nu l-a câștigat niciodată în carieră.

„A fost o pauză destul de lungă, m-am simțit bine acasă. Am făcut antrenamente după ce mi-au trecut toate problemele fizice. Abia aștept să joc câteva meciuri și sper să o fac bine. Știu că noi vom fi într-o bulă și sunt OK cu asta. Așa a fost la toate turneele până acum, în afară de Australia, câteva zile. Nu pot să zic că am o problemă mare, deși nu e confortabil”, a spus Halep.

Campioana de la Wimbledon a vorbit şi despre rapelul pe care l-a efectuat mai devreme cu două zile.

„Sunt mai liniștită după vaccin, am și avut virusul, așa că mă simt mai confortabil decât în august. De aceea mă duc în America. Nu am avut nicio reacție adversă. Am fost cu emoții înainte, dar nu am simțit nimic. L-am făcut cu două zile înainte, mi-au spus că nu există niciun risc și l-am făcut!”, a adăugat Simona Halep.

