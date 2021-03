Simona Halep a anunţat: „O să joc la Fed Cup! Visez să câștig acest turneu”

Halep și-a anunțat revenirea în echipa de FED Cup a României. Tricolorele vor juca în 16-17 aprilie contra Italiei, în barajul de menținere în grupa mondială. Anunțul numărului 3 WTA este unul neașteptat, mai ales că Simona anunțase că se va concentra în acest an pe Jocurile Olimpice.

„O să încep cu partea de anul trecut, că nu o să joc FED Cup, dar nejucând luna aceasta nimic și deloc, am avut timp să mă recuperez. Ceea ce vreau să spun e că o să joc la FED Cup. Mereu am jucat cu sufletul, mă bucură cel mai mult că am șansa să intru din nou pe teren, să merg acolo și să câștig niște puncte pentru România. Vreau să câștigăm, mereu a fost o emoție diferită când am jucat FED Cup. E diferit… și la un turneu de Grand Slam să joci o finală, ai o emoție deosebită, dar emoția de la FED Cup este foarte mare. Îți dorești să câștigi pentru echipă, aici este cu totul și cu totul altceva.

La Cluj este super-atmosferă, tot publicul este plin de energie, ne transmite o putere, să mergem mai departe. Sper să avem public, o să ne ajute foarte mult. Am simțit presiunea mereu, dar am încercat să mă bucur de ea. Dacă oamenii așteaptă acest lucru, înseamnă că mă consideră capabilă să câștig meciurile. Dacă nu o să pot, nu o să fac o dramă. Cu Florin Segărceanu a fost tot timpul bine pe bancă, el a înțeles și momentele de nervozitate pe care le-am avut și le-a înțeles. Îi mulțumesc pentru asta“, a spus Halep, pentru Digisport.

Medalia olimpică, visul Simonei!

Campioana nostră a mărturisit că principala sa dorinţă este să se întoarcă cu medalia olimpică de la Tokyo.

„Nu aș renunța la al treilea trofeu de Grand Slam, dar aș pune înainte trofeul la FED Cup. Dar, înainte de toate, medalia la Jocurile Olimpice. Asta îmi doresc și o să mai am șanse să joc. În planul meu este să joc și Olimpiada 2024. Mai joc, o să mai stau prin preajmă“, a adăugat Simona Halep.

Reamintim că Florin Segărceanu, căpitanul-nejucător, a demisionat după trei ani petrecuți pe banca echipei naționale de Fed Cup! Segărceanu a considerat că este momentul să îi lase locul unui antrenor mai tânăr. Reprezentativa României va fi condusă de Monica Niculescu.

