Cu doar o lună înaintea barajulului cu Italia din Billie Jean King Cup, România a primit o lovitură importantă. Florin Segărceanu a demisionat din funcția de căpitan-nejucător, fiind înlocuit cu Monica Niculescu, jucătoare de tenis aflată în activitate.

Căpitanul-nejucător Florin Segărceanu a demisionat după trei ani petrecuți pe banca echipei naționale de Fed Cup. Acesta a considerat că este momentul să îi lase locul unui antrenor mai tânăr.

Astfel, reprezentativa României va fi condusă de Monica Niculescu în barajul de menținere în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup. România va întâlni Italia pe 16 și 17 aprilie 2021, meciul urmând a avea loc în țara noastră, în condiții indoor, la Cluj-Napoca.

„Nu mai sunt căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României. O să fiu în preajma echipei, dar Fed Cup-ul intră într-o nouă etapă din punctul meu de vedere. Vine din urmă o generație tânără. Din acest motiv am considerat că această generație tânără are nevoie de un suflu mai proaspăt. Nu am niciun regret, a fost o experiență frumoasă. Monica va fi ajutată cu sfaturi de Simona Halep și Alina Tecșor”, a spus Segărceanu, citat de Prosport.

Fostul tenismen a stat pe banca naționalei la 5 întâlniri, câștigând 3 dintre ele: 3-1 cu Canada, 3-1 cu Elveția și 3-2 cu Cehia. Segărceanu a pierdut însă ultimele două meciuri, 2-3 cu Franța în semifinalele din 2019, respectiv 2-3 cu Rusia în primul tur al Grupei Mondiale din 2020.

