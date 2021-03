Veste extraordinară! Simona Halep va participa la turneul de la Miami

Simona Halep (29 de ani, locul 3 WTA) a anunțat că va reveni pe terenul de tenis, în cadrul turneului de la Miami. După cinci săptămâni de pauză, românca a luat hotărârea de a reveni în circuit, iar faptul că s-a vaccinat împotriva COVID-19 a cântărit enorm în această decizie.

„Mă duc la Miami. O să plec săptămâna viitoare. Îmi doresc tare mult să pot face câteva meciuri bune, pentru că am nevoie de meciuri oficiale. Am avut acum din nou o lună de pauză. Vreau să joc bine, vreau să fiu atentă pe ce am de făcut pe teren.

Data trecută la US Open nu m-am dus, am renunțat din teamă. Recunosc! Acum am și făcut virusul, am și vaccinul, așa că totuși sunt un pic mai safe decât în august când s-a jucat US Open”, a spus Simona Halep.

Cahill a influenţat-o

Românca a prefațat participarea la turneul de la Miami și a dezvăluit că antrenorul ei, Darren Cahill, a fost cel care a influențat-o în luarea acestei decizii.

„Pe hard nu e ușor, mai ales în America, unde multe fete sunt acomodate deja, se antrenează acolo. Mă duc acolo cu multă încredere. Un rol important în luarea acestei decizii l-a avut Darren. A vrut foarte mult să joc la Miami, pentru că e un turneu bun. E plăcut să participi la turneele Mandatory”, a mai spus Simona Halep.

Ultimul meci disputat de către Simona Halep a fost cel din sferturile de finală ale turneului Australian Open, împotriva Serenei Williams, scor 3-6, 3-6, pe 16 februarie 2021.

Citeşte şi: Una ba, alta da! Ana Bogdan, învinsă la Sankt Petersburg, Niculescu continuă la dublu