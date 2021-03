Federer a revenit! Victorie în primul meci oficial după mai bine de 400 zile

Roger Federer (6 ATP, favorit nr. 2) s-a calificat în sferturile turneului ATP de la Doha (Qatar), dotat cu premii în valoare totală de 787.930 dolari, după ce a trecut miercuri în trei seturi, 7-6 (10/8), 3-6, 7-5, de britanicul Daniel Evans (28 ATP).

Federer, calificat direct în turul secund şi revenit în circuit la mai mult de 400 de zile după ultimul său meci oficial, s-a impus după aproape două ore şi jumătate de joc.

În sferturi, elveţianul va juca împotriva georgianului Nikoloz Basilaşvili (42 ATP) care l-a învins în două seturi, 6-2, 6-2, pe tunisianul Malek Jaziri (262 ATP). Partida va avea loc astăzi, după ora 17.00.

„Am reuşit să joc aşa cum mi-am dorit“

Campionul elveţian s-a declarat mulţumit de evoluţia sa în primul meci pe care l-a disputat după perioada lungă de pauză.

„Sunt foarte mulţumit de felul în care am gestionat momentele dificile. Nu am avut impresia că jocul meu se destramă cu cât punctele devin mai importante. Am reuşit să joc aşa cum mi-am dorit, ceea ce este întotdeauna un semn bun, mai ales venind după luni de antrenamente. Faptul că nu am făcut nicio dublă greşeală în două ore şi 20 de minute, pentru primul meu meci, este un semn că genunchiul meu se comportă foarte bine la serviciu, ceea ce este crucial“, a spus Federer, citat de Agerpres.

