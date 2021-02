Sorana Cîrstea: „E impresionant să joci aşa după 15 zile de carantină“

Sorana Cîrstea, care a eliminat-o miercuri de la turneul Australian Open pe cehoaica Petra Kvitova, una dintre favorite, s-a declarat impresionată de felul în care a jucat după o carantină strictă de 15 zile.

„Am fost una dintre jucătoarele care s-au aflat în carantină strictă. Cred că e impresionant să vii după 15 zile în care nu ai lovit mingea şi să joci în felul în care am făcut-o eu azi. Nu mă aşteptam la aşa ceva. Am pierdut multe meciuri cu Petra, care este o jucătoare extraordinară. Loveşte mingea foarte puternic. Mi-a trebuit ceva timp pentru a-mi adapta jocul, dar după aceea am simţit că o pot învinge şi m-am simţit încrezătoare. Sunt foarte fericită că am câştigat.

În setul al doilea, Petra a făcut un pas înainte, iar eu unul înapoi. Cred că azi a contat cine a luat controlul punctelor. Cred că în setul al doilea am jucat prea defensiv, dar după ce s-a încheiat, am încercat să vin mai în faţă şi să încerc să dictez punctele, iar acest lucru a mers. A fost ca un „roller coaster“, cu siguranţă“, a spus Sorana Cîrstea, pentru Eurosport.

Cîrstea şi-a asigurat un cec de 215.000 dolari australieni şi 130 de puncte WTA prin victoria de miercuri.

