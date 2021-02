„La ce te gândeai la 2-5 în decisiv?“. Vezi reacţia Simonei după o revenire de senzaţie!

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Australian Open, după o revenire fantastică în meciul cu Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-4, 7-5. În decisiv, Simo a fost condusă cu 2-5.

Simona Halep a oferit prima reacţie, „la cald”, chiar pe teren, după succesul cu Ajla Tomljanovic.

„Mă aşteptam să joace foarte tare, ştiam că e o adversară foarte puternică, dar a fost mult mai greu decât credeam. Sunt fericită că pot să zâmbesc acum“, a precizat Halep.

Întrebată ce a simţit când a fost condusă cu 2-5 în decisiv, Simona a răspuns: „Nu am fost aşa pozitivă, când vorbeam cu mine. Nu vorbeam despre scor, mă învinonăţeam că nu sunt suficient de puternică să joc împotriva ei. Dar, în final, am fost mai puternică psihic, am avut dorinţa de a câştiga meciul şi nu m-am dat bătută“, a adăugat Simona.

