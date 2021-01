Simona Halep: „Continui să muncesc și să cred că pot câştiga Australian Open“

Simona Halep a vorbit despre carantina pe care o efectuează la Adelaide, dar și despre secretul prin care poate câștiga în premieră turneul de la Australian Open (8 – 21 februarie).

Deși teoretic are dreptul la patru ore de antrenament în fiecare zi, românca le-a mărturisit jurnaliştilor australieni că petrece efectiv numai două ore pe terenul de tenis. Totodată, Halep este încrezătoare că poate sparge gheața la turneul de la „Antipozi”. Constățeanca a fost cu o mână pe trofeu în anul 2018, dar a pierdut finala cu Caroline Wozniacki (Danemarca), scor 6-7(2), 6-3, 4-6. La ediția precedentă, Simona s-a oprit în careul de ași, după 6-7(8), 5-7 în fața Garbinei Muguruza (Spania).

„Nu e ușor deloc, deoarece trebuie să stăm numai în cameră și avem voie să mergem pe teren pentru a ne antrena timp de cinci ore. Dar nu m-am antrenat mai mult de două ore pe zi până acum. În acele două ore am jucat tenis, apoi m-am întors în cameră. Să sparg gheața la Australian Open ține poate și de șansă, de noroc. Am fost foarte aproape în două rânduri. Având încredere, poate voi cuceri acest turneu. Cert este că mă aflu aici și am posibilitatea să o fac. Și să continui să muncesc și să cred că o pot face. Poți câștiga orice turneu dacă lupți până la capăt și crezi în tine!“, a spus Simona Halep, citată de Prosport.

Până atunci, Simona Halep se pregătește de un demonstrativ, cu Ashleigh Barty, vineri, pe 29 ianuarie. Chiar înaintea debutului din Australia, Simona a atins o nouă bornă impresionantă, împlinind 7 ani consecutivi în Top 10 WTA.

Câţi bani poate câştiga la Melbourne!

Australienii au anunţat care sunt premiile în bani pentru cele două turnee de la Melbourne, iar câştigarea trofeului îi poate aduce sportivei noastre un jackpot de 55.757 de euro. Câte 54 de jucătoare vor participa pe tablourile principale la Gippsland Trophy şi Yarra Valley Classic, astfel că primii capi de serie vor porni din turul 2.

Clasată pe locul 2 WTA, Simona Halep va fi cap de serie numărul 1 la cele două turnee. De asemenea, românca va intra direct în turul 2, ceea ce îi va asigura un cec de 3.334 de euro. Accederea în optimile de finală ar fi echivalentă cu 5.269 de euro.

Pentru calificarea în sferturile de finală, organizatorii oferă 10.307 de euro, în timp premiul pentru semifinale este de 21.747 de euro. Finalista va încasa 40.763 de euro, în timp ce câştigătoarea turneului va pleca acasă cu trofeul şi un cec în valoare de 55.757 de euro.

Citeşte şi: Performanță remarcabilă! Simona Halep, 7 ani consecutivi în Top 10 WTA