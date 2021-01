Să înceapă treaba! Simona Halep și-a anunțat prezența la încă două turnee importante

Simona Halep a anunțat înainte de a merge la Australian Open, primul Grand Slam din acest an, că va participa și la turneele de la Doha și Dubai, programate în luna martie. Fostul lider mondial are amintiri superbe de la Dubai, acolo unde s-a impus în 2020, după o finală superbă cu Elena Rybakina, considerat meciul anului în tenisul feminin. Turneul de la Doha este primul după Australian Open, Grand Slam care va începe pe 8 februarie.

Jucătoarea noastră va începe în Australia aventura din noul an. Organizatorii Melbourne Summer Series, un eveniment de tenis inedit care a fost înființat în contextul pandemiei, au anunţat că 49 dintre primele 50 de jucătoare ale lumii, inclusiv Simona Halep, vor participa la cele două turnee de categorie WTA 500.

Simona Halep (2 WTA), Patricia Ţig (56 WTA), Sorana Cîrstea (71 WTA) şi Irina Begu (78 WTA) sunt reprezentantele României acceptate direct la Melbourne Summer Series.

„Încă nu am scăpat de emoții negative“

Simona se pregătește de startul Australian Open, primul turneu de Mare Slem al anului. Până la plecarea spre Antipozi, jucătoarea noastră a bifat ultimul antrenament pe tărâm românesc și a vorbit despre emoțiile cu care se confruntă la meciurile sale.

„Atunci când ne îndrăgostim, sunt fluturași frumoși, ți-e drag de ei. Pe teren, eu le numesc emoții negative, care te încurcă. Îmi dau arsuri la stomac, mă simt rău, nu pot să mănânc, nu pot să beau prea bine, așa cum o fac în mod norcmal. Atunci îmi dau seama că emoțiile sunt negative.

Da, mi-au tremurat mâinile pe rachetă. Și mâinile, dar și picioarele. Ți se pare că nu mai poți să alergi, că nu mai ai coordonare. Te simți grea, ți se pare că nu mai ai viteză. Nu am scăpat de emoții negative și nu cred că voi scăpa vreodată”, a explicat Halep.

O dorință de la viitor

Campioana de la Wimbledon a punctat puțin și despre progresele pe care le-a înregistrat de când a început colaborarea cu psihologul Alexis Castorri.

„Consider că emoțiile fac parte din noi și trebuie să le acceptăm așa cum sunt. Am lucrat și lucrez în continuare cu o doamnă psiholog, care nu e din România. Ea m-a învățat să accept această latură și să nu-mi doresc să fiu altfel. Când descoperi și partea mai puțin bună a ta și poți s-o accepți, consider că poți să faci un pas înainte în evoluția ta de pe terenul de joc. Emoțiile pozitive îmi dau adrenalină, îmi dau un boost de energie ca să merg și să dau tot ce am mai bun din mine”, a declarat Simona Halep pentru Aleph News, citată de GsP.

„Aș vrea ca oamenii să își amintească de mine ca o luptătoare pe teren, cu multă dorință de a juca, pasiune pentru tenis și faptul că niciodată nu cedez. Am progresat mult în ultimii ani la acest aspect și mi-ar plăcea ca oamenii să aprecieze acest lucru“, a mai menționat campioana de la Wimbledon.

„Va fi dificil din punct de vedere mental“

Halep a recunoscut că perioada de carantină, de 14 zile, impusă de autoritățile australiene, reprezintă o încercare din punct de vedere mental, dar experiențele pe care le-a avut la turneele la care a jucat în pandemie au ajutat-o să se obișnuiască cu noile reguli.

„Știu că va fi dificil din punct de vedere mental, dar simt că experiențele mele în bule din 2020 mă vor ajuta să știu la ce să mă aștept. Sunt mai puțin stresată și pentru că știu că au COVID sub control în Australia și că, odată ce se termină perioada de carantină, vom fi liberi.”, a declarat Simona Halep pentru Reuters.

În fiecare zi dintre cele 14 pe care le vor petrece în carantină, jucătorii vor avea la dispoziție 5 ore pentru a se antrena, decizie salutată de Simona Halep.

În 2020, Simona Halep a avut un sezon reușit, cu semifinală de Australian Open și trei turnee câștigate, la Dubai, Praga și Roma. Ultimul meci oficial disputat de româncă a avut loc pe 4 octombrie, 1-6, 2-6 în optimile Roland Garros cu Iga Swiatek, jucătoare ce a și câștigat Open-ul francez.

