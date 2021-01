Simona Halep: „Am decis că e mai bine să merg direct în Australia“

Tenisul mondial revine în prim plan săptămâna următoare, cu turneul WTA 500 de la Abu Dhabi. Simona Halep a intenționat să participe la această competiție, însă a doua jucătoare a lumii s-a răzgândit pe parcurs, după ce a aflat că în Emiratele Arabe Unite există restricții care i-ar fi periclitat programul.

Halep a precizat că nu se confruntă cu nicio problemă din punct de vedere fizic, dar nu i-a convenit faptul că ar fi fost nevoită să stea timp de două săptămâni în hotel la Abu Dhabi. Astfel, Sorana Cîrstea și Patricia Țig au rămas singurele reprezentante ale României pe tabloul principal.

„Nu am niciun fel de accidentare, însă am decis că e mai bine să merg direct în Australia. Erau și la Abu Dhabi restricții și mi-ar fi fost greu să stau în hotel 14 zile, iar după aceea încă 14 zile în carantină. Am hotărât așa pentru că am simțit că e o decizie bună, ținând cont că în 2020, la turnee, nu mi-a fost ușor”, a spus Simona, pentru Prosport.

Astfel, Simona a renunțat la turneul de la Abu Dhabi și va pleca pe 14 ianuarie din România direct în Australia. După carantina în care va intra la Melbourne, românca va evolua la un turneu de categorie WTA 500, nou înființat în contextul pandemiei, între 31 ianuarie și 7 februarie. Primul Grand Slam al anului, Australian Open, este programat între 8 și 21 februarie.

