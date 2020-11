Simona Halep, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României, a acordat un interviu la finalul săptămânii trecute, în care a povestit mai multe despre viața sa, pornind de la emoțiile din tenis, până la gândul unui copil.

Pentru început, românca a ținut să specifice că nu a cerut niciodată nimic de la Federaţia Română de Tenis şi nu a luat niciun ban de la for, ea considerând că trebuie să joace pentru România „fără nimic”.

„De la FR Tenis nu am luat niciun ban nici că am jucat Fed Cup, educaţia mea şi spiritul meu de sportiv total pentru performanţă a fost ca eu să joc pentru România fără nimic. Şi am jucat din tot sufletul de fiecare dată. Am jucat şi cu gleznă ruptă şi cu spate blocat, am jucat cu multe chestii. Dar am fost şi criticată că nu m-am dus în anumite meciuri. Da, recunosc că am hotărât să nu mă duc la anumite meciuri pentru că eram foarte obosită. Am spus că dacă se duce altă jucătoare sută la sută aptă o să facă o treabă mai bună. Şi s-a adeverit că aşa a fost. Şi au câştigat meciuri şi au promovat, am promovat cu toată echipa.

Am avut susţinere din toate părţile, am fost susţinută mai ales de familie, şi mi-a plăcut efectiv să joc Fed Cup. Şi îmi dau sufletul de fiecare dată, pentru că tot ce mi-am dorit în afară de cariera mea individuală a fost să câştigăm cupa”, a spus Halep, într-un dialog citat de Hotnews.

Nu spune nu unei academii de tenis

Simona Halep nu respinge ideea înfiinţării unei academii de tenis după încheierea carierei sportive.

„Nu ştiu dacă voi mai avea energie să continui în tenis după ce mă voi lăsa. O academie e posibil, să fiu cu cineva.. E o idee pe care nu o resping. Ceea ce a făcut Gică Hagi în fotbal eu nu o să pot să fac. Pentru mine este un exemplu. Nimeni nu a putut să facă ce a făcut el, să-şi investească nu financiar, să-şi investească fiinţa lui, felul lui de a fi în fotbal, în echipă, în clubul lui. E jos pălăria. Asta nu ştiu dacă o să pot să fac. E deschisă, pe masa mea, dar nu ştiu dacă o să pot să fac“, a adăugat Simo.

„Naşterea unui copil va depăşi orice senzaţie“

Sportiva a mai declarat că momentul în care a devenit numărul 1 mondial a fost cel mai impresionant din viaţa sa, însă naşterea unui copil va depăşi orice senzaţie avută în tenis.

„Cred că numărul 1 mondial a fost cea mai tare senzaţie pe care am trăit-o, a fost cel mai puternic moment. Dar să am un copil cred că o să depăşească orice senzaţie pe care am avut-o eu în tenis. Am spus mereu, viaţa mea bate tenisul. Tenisul este ca o completare, nu poate să ia faţa vieţii mele, rămâne limitat“, a punctat Halep.

Nu te pune cu un american!

Personalitățile și cultura diferă de la om la om, dar întotdeauna trebuie să te aștepți de la ce este mai bun din partea unui american. Simona a povestit despre diferențele vizibile dintre un sportiv american și restul lumii, despre educația și cultura pe care o primesc acești „luptătări“ pentru a deveni cei mai buni.

„Întotdeauna primul tur din turneu este cel mai greu pentru mine. Ai aşteptări de la tine. E o teamă artificială. Ai emoţii înainte de meci, dar când intri în teren te simţi stăpână. Autopresiunea vine şi din copilărie. Trăiesc pe lângă australieni şi nu au nicio treabă cu astfel de lucruri. Nici americanii. Americanii de când se nasc sunt cei mai buni, cei mai frumoşi, ei fac cel mai bine orice. Şi dacă pierd un meci…

Eu am fost superşocată când am jucat o finală cu Madison Keys şi am câştigat 6-4, 7-6. Ea a ieşit de pe teren râzând. Râdea, se distra, glumea… Am rămas aşa… Era pe la început. Eu dacă pierdeam meciul acela, o finală de turneu mare şi la scorul ăla… Păi trei zile eram în depresie, plângeam, mi se părea că totul se sfârşeşte. Educaţie, cultură din punctul meu de vedere. Eu am avut noroc că nu am fost certată de părinţi când am pierdut. Am fost certată când am avut emoţii, când am fost superstresată“, a amintit românca.

Ea a mai afirmat că are și superstiţii înainte de meciuri.

„Am tabieturi şi am şi superstiţii înainte de meciuri. Îmi aranjez geanta într-un anumit fel, încerc să îmi pun hainele aşa cum le pun în fiecare zi când am meci, păstrez totul la fel. Chris Evert, mi-a povestit Darren, după fiecare meci îşi arunca echipamentul. Îl desfăcea din pungă, juca cu el şi apoi îl arunca. Şi a câştigat enorm. Eu echipamentele pe care le port atunci când pierd un meci le arunc direct. Aşa am făcut şi la Roland Garros. Echipamentul de anul ăsta l-am aruncat direct la gunoi. Pentru că te eliberezi cumva, ai senzaţia că dacă îl mai vezi îţi aduce aminte direct de meciul respectiv“, a mai spus Simona.

Punctul culminant, la Roland Garros-ul din 2017

Unul dintre cele mai dificile momente din cariera Simonei a fost în 2017, când a pierdut finala de la Roland Garros împotriva letonei Ostapenko.

„Cel mai greu meci pentru mine a fost finala de la Roland Garros din 2017, unde pentru mine era foarte clar că o pot câştiga. După meciul acela am plâns foarte mult. Au fost zile în care mă trezeam noaptea şi plângeam, dar nu am renunţat la antrenament. Nu am cedat niciun moment şi sunt convinsă că acele două-trei luni m-au ajutat să pot să câştig anul următor. Nu regret că am trăit aceste momente, nu regret nicio secundă, pentru că m-au întărit foarte mult. Acum ştiu ce pot, de ce sunt aici, ce am făcut de-a lungul anilor şi mă simt bine. Nu mă poate dărâma un meci”, și-a amintit campioana de la Roland Garros din 2018.

„Darren a spus mereu că un antrenor bun trebuie să-l facă pe jucător să-şi dea seama singur de ceea ce face greşit pe teren şi să se corecteze el acolo. La mine cel mai greu lucru de progresat, cea mai grea parte a fost atitudinea: să nu mai fiu negativistă pe teren, să nu mă mai critic şi atunci când sunt într-un moment greu, să fiu eu alături de mine, adică să nu dau şi eu în mine, că suficient dă adversara, suficient dă situaţia respectivă. Aici am progresat mult, dar am şi lucrat cu o doamnă psiholog“, a încheiat sportiva noastră.

