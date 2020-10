Veste șocantă din tenis: Simona Halep a fost testată pozitiv la Covid-19

Simona Halep a anunţat azi, printr-un mesaj postat pe reţelele sociale, că a fost infectată cu noul coronavirus.

Campioana noastră a dezvăluit că a avut simptome uşoare şi că se simte bine.

„Salutare, tuturor! Am vrut să vă anunţ că am fost testată pozitiv la COVID-19. M-am autoizolat acasă şi sunt în recuperare, după ce am avut simptome uşoare. Mă simt bine, vom trece peste asta împreună.”, a scris Simona Halep, pe un site de socializare.

Sportiva din România, locul doi WTA, a recunoscut zilele trecute că, cel puțin deocamdată, nu a luat o decizie finală în privința participării la Australian Open.

„Cred că vor fi 14 zile de carantină în Australia, cred că va fi o ‘bulă’. E dificil dacă va fi o carantină de 14 zile, pentru că nu poți juca după 14 zile în care nu te antrenezi. Totuși, dacă va fi o ‘bulă’ precum cea de la Paris, voi merge la Melbourne și voi juca. Oricum, acum nu știu sigur ce va fi, e prea devreme pentru a decide“, spunea Simona Halep.

Simona Halep a avut un sezon 2020 solid, cu trei trofee câștigate, la Dubai, Parma și Roma, și o prezență în semifinalele Australian Open, unde a cedat la Garbine Muguruza.

