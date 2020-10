Rafa Nadal: „Să câştig din nou acest trofeu înseamnă enorm”

Rafael Nadal, câştigătorul turneului de la Roland Garros, a declarat după victoria cu Djokovic că acesta este unul din titlurile cu cea mai mare valoare pentru el.

„Am jucat la un nivel incredibil. Am jucat foarte bine în primele două seturi şi jumătate. Este imposibil să obţii acest scor contra lui fără să joci foarte bine. Am reuşit să joc la cel mai bun nivel al meu când a fost nevoie. Sunt mândru, mai ales în aceste condiţii. Dar am ştiut să mă adaptez. Am muncit cu multă determinare şi mi-am urmărit obiectivele. Deci, este unul dintre titlurile de la Roland Garros care contează cel mai mult. Este una dintre cele mai bune finale ale mele de aici.

Multă lume consideră că era ceva normal să câştig trofeul şi gândeşte: „OK, bun, el a câştigat din nou”. Dar realitatea este mult mai complicată. Eu ştiu de unde am revenit, ştiu că după oprirea circuitului (în martie), am avut luni foarte, foarte complicate la nivel fizic, lucruri pe care nimeni nu le ştie. Faptul că nu am jucat două luni (pe perioada izolării), m-a costat mult, deci emoţiile mele sunt mari. Să câştig din nou acest trofeu, asta înseamnă enorm”, a declarat Rafa, noul campion de la Paris.

„Continuăm să jucăm, nu ne retragem încă”

Nadal a egalat, totodată, recordul de 20 de trofee de Marele Şlem deţinut de elveţianul Roger Federer.

„Nu am ascuns niciodată faptul că mi-ar plăcea să-mi închei cariera, fiind jucătorul cu cel mai mare număr de titluri de Mare Slam, dar, pe de altă parte, trebuie să-mi urmez drumul. Este ceea ce am făcut de la începutul carierei şi a funcţionat bine. Nu-mi voi petrece timpul gândindu-mă că Novak a câştigat asta, Roger altceva. Dar evident că dau importanţă acestui record. Sunt un mare fan al istoriei sportului în general. Înseamnă mult pentru mine să împart cu Roger acest record. Avem o rivalitate incredibilă de mult timp, dar consider că este frumos. Însă vom vedea la finalul carierelor noastre. Deocamdată, continuăm să jucăm”, a încheiat jucătorul spaniol.

Djokovic rămâne lider mondial

Tenismanul sârb Novak Djokovic se menţine în fruntea clasamentului mondial al jucătorilor profesionişti (ATP) chiar şi după eşecul din finala de la Roland Garros. De partea cealaltă, spaniolul Rafael Nadal, campion la Paris, se află pe locul secund, la aproape două mii de puncte. Podiumul este completat de austriacul Dominic Thiem, campion la US Open.

Grecul Stefanos Tsitsipas a urcat un loc, pe cinci, iar saltul cel mai important l-a reuşit argentinianul Diego Schwartzman, de pe 14 pe 8, aceasta fiind cea mai bună clasare din carieră. Şi rusul Andrei Rublev se află la cel mai bun loc din carieră, 10.

