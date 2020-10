Deja Vu pentru Novak Djokovic. Sârbul a lovit din nou un arbitru, involuntar

Liderul mondial Novak Djokovic (33 de ani) l-a învins pe rusul Karen Khachanov (24 de ani, 16 ATP), scor 6-4, 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile de finală de la Roland Garros 2020. Djokovic a fost pus în dificultate pentru prima dată de la startul competiției. Khachanov a ținut aproape în fiecare set, a reușit și două break-uri, dar s-a recunoscut învins după 2 ore și 26 de minute.

În primul set, la scorul de 4-3 pentru Djokovic și 40-40 pe serviciul rusului, sârbul a returnat o minge direct în fața unui arbitru de linie. Lovitura a adus aminte de US Open, de unde Nole a fost descalificat în meciul din „optimi”, din cauza unei mingi trimise violent într-o arbitră.

Singura diferență a fost că la New York jocul era oprit, iar oficialii au considerat gestul sârbului unul lipsit de sportivitate. Aici, la Paris, lovitura a venit natural, în timpul unui schimb.

„A fost neaşteptat, dar regulile sunt clare. Trebuie să accept consecinţele şi să merg mai departe. Nu promit că nu voi mai face un gest similar în viaţa mea. Mi se putea întâmpla şi înainte de US Open, o puteau păţi şi alţi jucători. A fost o lecţie la care trebuie să reflect. Am discutat cu echipa mea şi sper că nu se va repeta. Totuşi, orice este posibil în viaţă. Încerc să arăt cea mai bună faţă a mea atât pe teren, cât şi în afara lui, dar am izbucniri. Este personalitatea mea, jucătorul care am fost dintotdeauna”, a declarat numărul 1 mondial.

