Iga Swiatek, surprinsă și ea de victoria cu Halep: „Nici nu am cuvinte”

Simona Halep, locul 2 WTA şi cap de serie numărul 1, a fost învinsă, cu scorul de 6-1, 6-2, de poloneza Iga Swiatek, locul 54 în clasamentul mondial, în optimile de finală de la Roland Garros.

Swiatek a oprit la 17 numărul de victorii consecutive ale Simonei Halep, în acest an, dar sportiva noastră nu-și va pierde poziția a doua în ierarhie.

„Sinceră să fiu, nici nu am cuvinte. Am simțit că am jucat perfect azi, am fost atât de concentrată pe acest meci încât până și eu sunt surprinsă că am reușit să înving azi. Bineînțeles că m-am gândit la meciul de anul trecut. Acela a fost primul meu meci pe un stadion atât de mare, am fost foarte stresată, dar de atunci am progresat enorm, pentru că am mai jucat câteva meciuri importante, împotriva Simonei, împotriva Carolinei Wozniacki. Acum simt că pot gestiona presiunea. Roland Garros este turneul de Grand Slam pe care-l prefer. Iubesc să joc aici, încă de când eram doar o junioară”, a spus Iga Swiatek, citată de Eurosport.

Simona Halep a câştigat ediţia 2018 a Roland Garros, a fost finalistă în 2014 şi 2017, iar anul trecut a fost eliminată de Amanda Anisimova, în sferturi, scor 2-4, 4-6.

