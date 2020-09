Trofeul lipsă din palmaresul Simonei a sosit. Halep, numărul 1 la Roma!

Simona Halep nu are adversar în momentul de faţă! Românca noastră a cucerit, astăzi, trofeul de la Roma, după un meci senzaţional cu cehoaica Pliskova, în finala turneului italian. Campioana de la Wimbledon a jucat imperial în ultimul act al turneului, a făcut legea pe teren, iar mingile trimise cu reverul şi-au găsit ţinta de fiecare dată. S-a jucat mai puţin decât ne aşteptam cu toţii, pentru că la scorul de 6-0, 2-1, sportiva din Cehia s-a retras, iar jucătoarea noastră şi-a adăugat în palmares primul titlu la Roma.

Primul set a fost unul fără istoric. Simona a jucat perfect, a luat trei break-uri şi a servit perfect de trei ori, iar setul şi l-a însuşit cu un neverosimil 6-0. Şi în debutul actului secund tot sportiva noastră a făcut legea şi a profitat de faptul că adversara pur şi simplu parcă intrase într-o transă, din care nu avea scăpare. La scorul de 2-1, Pliskova a decis să se retragă, iar Halep a fost încoronată „regină” la Roma.

Cu această victorie, Simona a bifat al treilea trofeu consecutiv, după cel de la Dubai şi Praga. De asemenea, Halep a ajuns la 22 de titluri cucerite în carieră.

„În sfârşit am pus mâna pe acest trofeu”

„Ştiu că de această dată a fost greu de organizat acest turneu şi le mulţumesc tuturor pentru efortul pe care l-au depus. A fost foarte frumos să joc măcar trei zile cu public în tribune, chiar s-a simţit prezenţa şi energia lor. O felicit pe Karolina pentru această săptămână extraordinară şi sper să ne reîntâlnim în finala de la Roland Garros. Am început mai greu, dar pe parcurs mi-am ridicat nivelul de joc şi mă bucur că am reuşit să triumf aici. În 2013 a început ascensiunea mea, cu finala de aici, de la Roma, iar acum, la opt ani distanţă, în sfârşit am reuşit să pun mâna pe acest trofeu, am reuşit să câştig”, a adăugat Simona Halep.

Ultima partidă directă a avut loc la Turneul Campioanelor din 2019, acolo unde sportiva din Cehia s-a impus în trei seturi, scor 6-0, 2-6, 6-4.

Simona Halep va primi un cec de 205.190 de euro şi 900 de puncte WTA, iar Pliskova se va alege cu 150.000 de euro şi 585 puncte WTA.

Halep a cucerit primele sale titluri în 2013 (6), la Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, Budapesta, New Haven, Moscova şi Sofia, în 2014 (2) s-a impus la Doha şi Bucureşti, iar în 2015 a cucerit alte trei titluri, la Shenzhen, Dubai şi Indian Wells. Au urmat alte trei titluri în 2016, la Madrid, Bucureşti şi Montreal, în 2017 a câştigat doar la Madrid, în 2018 a obţinut titluri la Shenzhen, Roland Garros şi Montreal, în 2017 a câştigat la Wimbledon, iar în 2020 la Dubai, Praga şi Roma.

