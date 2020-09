Simona luptă astăzi cu Pliskova pentru trofeul de la Roma (ora 15.30)

Turneul de la Roma va avea parte de o finală între primele două favorite ale tabloului feminin, Simona Halep (1) urmând să o întâlnească pe Karolina Pliskova (cap de serie numărul 2 și campioana en-titre). Partida se va disputa astăzi, de la ora 15:30.

Ultima partidă directă a avut loc la Turneul Campioanelor din 2019, acolo unde sportiva din Cehia s-a impus în trei seturi, scor 6-0, 2-6, 6-4.

Să avem grijă la serviciu

Karolina Pliskova are toate motivele să fie încrezătoare înainte de finala de la Roma, ea reușind să o învingă de patru ori până acum pe Simona. Victoria care-i dă totuși cele mai mari speranțe este cea de la Madrid, din 2018. Atunci, Halep avea o serie impresionantă de 15 victorii consecutive.

Planul tactic al Karolinei este unul care pleacă în primul rând de la serviciu. În spatele unei execuții puternice, Pliskova are un mare avantaj. Într-o zi în care este puternică și inspirată de la lansare, este foarte greu să îi poți face break, chiar și pe zgură.

Topspinul, arma principală a Simonei

Simona știe însă cum să transforme forța execuțiilor de la serviciu în retururi cu mult topspin, care să o ajute să facă tranziția din defensivă în ofensivă. Topspinul va juca un rol foarte important pe zgură împotriva unei sportive puternice, aşa cum este Karolina. Este genul de execuție care nu îi dă ritmul necesar jucătoarei din Cehia și care o obligă de multe ori să lovească din poziții incomode.

De asemenea, Halep va avea nevoie să joace cât mai mult cu primul serviciu, cunoscut fiind faptul că adversara este agresivă de la retur.

În funcție de situațiile din teren, Simona mai știe clar un lucru foarte important: trebuie să o plimbe cât mai mult pe adversară, Karolina nefiind, totuși, o jucătoare cu o deplasare fantastică în defensivă dacă este trimisă dintr-o parte în alta.

Simona: „E foarte dificil să returnez serviciul ei”

Sportiva noastră îi cunoaște bine jocul adversarei și știe unde are cele mai mari probleme atunci când vine vorba despre Karolina Pliskova.

„Mereu e un meci greu (n.r. contra ei). E foarte dificil să returnez serviciul ei, dar știu cum să joc contra ei. Sper să joc bine și să și câștig pentru că îmi doresc turneul foarte mult. Probabil a învățat jocul meu, se simte mai confortabil acum, știe cum să joace. Poate că și eu mental nu am fost 100% în ultimele meciuri cu ea, dar faptul că am condus în toate meciurile îmi dă încredere. Indiferent dacă m-a bătut în ultimele meciuri, consider că am șansa mea”, a spus Simona Halep, pentru Digisport.

Pliskova se teme de Halep pe zgură

Jucătoarea cehă Karolina Pliskova a declarat, duminică, după ce s-a calificat în finala turneului de la Roma, că meciul pentru trofeu cu Simona Halep va fi foarte dificil, românca fiind o luptătoare. Ea a menţionat că simte să zgura este suprafaţa lui Halep, însă a adăugat că a învins-o totuşi pe româncă pe o astfel de suprafaţă.

„Am avut multe confruntări bune. Când am învins-o prima dată, cred că în Fed Cup, suprafaţa era lentă, şi atunci am început să cred. La Paris aproape am câştigat şi ea juca foarte bine în acea zi. Simt că încă este suprafaţa ei, nu a mea, dar am învins-o pe zgură înainte. Este cu totul altceva pe hard, simt mai mult că este suprafaţa mea. Va fi foarte greu, pentru că ea luptă mult, a câştigat turneul de la Praga şi este în finală aici. Nu va fi niciodată uşor cu ea, indiferent de turneu, dar va fi un meci mare”, a adăugat Pliskova.

Halep vs Pliskova 7-4:

2019, Turneul Campioanelor: 6-0, 2-6, 6-4 pentru Pliskova

2019, Miami: 7-5, 6-1 pentru Pliskova

2019, FedCup: 6-4, 5-7, 6-4 pentru Halep

2018, Madrid: 6-4, 6-3 pentru Pliskova

2018, Australian Open: 6-3, 6-2 pentru Halep

2017, Roland Garros: 6-4, 3-6, 6-3 pentru Halep

2016, Montreal: 6-3, 6-3 pentru Halep

2016, FedCup: 6-7(4), 6-4, 6-2 pentru Pliskova

2016, Sydney: 6-4, 7-5 pentru Halep

2015, Indian Wells: 6-4, 6-4 pentru Halep

2015, Dubai: 6-4, 7-6(4).

