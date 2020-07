Este oficial: Simona Halep și-a anunțat prezența la turneul de la Palermo

𝗦𝗜𝗠𝗢𝗡𝗔 𝗛𝗔𝗟𝗘𝗣 𝗔𝗜 𝟯𝟭 𝗣𝗔𝗟𝗘𝗥𝗠𝗢 𝗟𝗔𝗗𝗜𝗘𝗦 𝗢𝗣𝗘𝗡Adesso è ufficiale: Simona Halep parteciperà ai 31 Palermo Ladies Open. "Ciao a tutti – il messaggio della n.2 al mondo, campionessa del Roland Garros 2018 e di Wimbledon 2019 – Sono molto felice di annunciare che tornerò a Palermo dopo dieci anni. Spero di trascorrere una fantastica settimana laggiù. A presto".It is now official. Simona Halep will participate in the 31st Palermo Ladies Open. Hello everyone – said world's number 2, 2018 Roland Garros and 2019 Wimbledon champion – I'm very happy to announce that i will back in Palermo after ten years. Hope to have a great week over there. See you soon".