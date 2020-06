Bianca Andreescu: Vreau să o depăşesc pe Serena şi victoriile ei

După ce săptămâna trecută a declarat că își dorește să ajungă numărul 1 mondial în cel mai scurt timp, Bianca Andreescu și-a schimbat pe parcurs concepțiile. Acum, deţinătoarea trofeului la US Open îşi doreşte să devină cea mai bună jucătoare de tenis din toate timpurile.

„Vreau să o depăşesc pe Serena şi victoriile ei. Poate chiar pe Chrissy Evert, cine ştie? Margaret Court. Îmi place să am visuri măreţe, îmi oferă mai multă motivaţie să păşesc pe teren şi să continui să fac ceea ce fac. În tot ceea ce fac dau mereu 150% şi vreau mereu să fiu cea mai bună la asta. Pentru cariera mea de tenis am depus atât de mult efort şi am sacrificat mult, aşa că vreau să fiu cea mai bună. Depăşirea acelor jucătoare m-ar face cea mai bună, dar primesc orice are Dumnezeu pentru mine„, a spus Bianca Andreescu pentru un canal de televiziune american.

De menționat că Chris Evert, Serena Williams şi Margaret Court au câştigat în carieră 18, 23, respectiv 24 de titluri de Grand Slam.

Vrea să-și apere titlul de la US Open

Bianca Andreescu se bucură de reluarea circuitului feminin de tenis şi speră să-şi apere trofeul câştigat anul trecut la US Open.

„Nu credeam că tenisul va reveni atât de curând pentru că este un sport internaţional, dar, sincer, sunt super-fericită să mă întorc acolo şi sper să-mi apăr titlul. Ştiu că toţi cei implicaţi vor face tot posibilul să-i păstreze pe toţi cât mai în siguranţă. Uitându-ne la toate celelalte sporturi, cred că a venit timpul ca tenisul să revină”, a mai spus ea.

US Open se va desfășura la datele stabilite, 31 august – 13 septembrie, fără spectatori.

Citește și: Încă un șoc în lumea tenisului. Novak Djokovic, testat pozitiv