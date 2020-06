Ce lovitură! Finala de la Zadar, anulată după ce Dimitrov a fost testat pozitiv

Momente de cumpănă și în lumea tenisului. Finala turneul de tenis de la Zadar, din circuitul Adria Tour, a fost anulată, duminică, după ce bulgarul Grigor Dimitrov a anunţat că a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Dimitrov (29 ani), cel mai important tenisman infectat cu COVID-19, a participat la turneul din Croaţia, dar s-a retras după primul său meci, de sâmbătă, acuzând o stare de rău, anunță Agerpres.

„Vreau să îmi anunţ fanii şi prietenii că am fost testat pozitiv la COVID-19 la revenirea la Monaco. Vreau să mă asigur că toată lumea cu care am venit în contact în ultimele zile va fi testată şi va lua măsurile necesare de protecţie. Îmi pare rău dacă am făcut rău cuiva. Acum am ajuns acasă şi sunt mă tratez. Vă mulţumesc pentru susţinere şi vă rog să aveţi grijă şi să fiţi sănătoşi”, a spus Grigor pe un site de socializare.

Sâmbătă, în primul său meci de la Zadar, etapa a doua a competiţiei, Dimitrov a fost învins de croatul Borna Coric cu 4-1, 4-1, după care bulgarul a renunţat la turneu. Finala dintre Djokovic și Rublev nu se va mai disputa.

