Simona Halep si Bianca Andreescu s-au duelat o singură dată într-un meci oficial, într-o partidă încheiată după două ore şi jumătate de joc. Duelul a fost considerat drept unul dintre cele mai spectaculoase ale anului 2019.

Meciul care a avut loc în prima etapă a fazei grupelor Turneului Campioanelor s-a încheiat 3-6, 7-6, 6-3 pentru Simona Halep, dar Bianca Andreescu încă regretă mingea de meci pe care a ratat-o în faţa actualului număr doi WTA.

„Îmi amintesc că am fost foarte supărată după meci. Am avut o minge de meci, lucru care m-a făcut atât de supărată. În setul trei, am început să am spasme la spate, iar lucrul asta s-a întâmplat exact după game-ul în care ratasem mingea de meci. M-am gândit că puteam să închei acolo meciul, pentru că simţeam că sunt pe cale sa simt dureri la spate.

Să nu fiu capabilă să tranşez acel set în favoarea mea a fost frustrant pentru mine. M-am târât în setul trei, pentru că starea spatelui mi s-a înrăutăţit. Însă nu mă gândesc doar la mine, pentru ca Simona a jucat, la rândul ei, foarte, foarte bine. Nu a ratat nimic şi acum ştiu de ce mă bucur să o urmăresc jucând tenis şi de ce am admirat-o”, a spus Bianca Andreescu pentru Digisport.

Dorinţa revanşei

„Simona e o luptatoare incredibilă, nu s-a dat bătută deloc. Acest lucru arată cât de rezistentă e. Felicitări Simonei, a fost un meci foarte bun, dar vreau sa am din nou o minge de meci împotriva ei. 2019 a fost pentru mine sezonul în care idolii mi-au devenit rivali”, a afirmat Bianca Andreescu.

