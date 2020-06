Bianca Andreescu: Sunt foarte mândră ca sunt româncă

Bianca Andreescu este îndrăgostită de fanii români care au încurajat-o la turneele de tenis disputate de-a lungul sezonului 2019.

„Fiecare român e pasional. Nu doar de sport, ci de totul, în general. Îi văd peste tot, literalmente: i-am văzut la Rogers Cup, la Indian Wells, Miami… românii invadează orice loc. E atât de frumos să-i vezi, pentru că suntem atât de pasionali şi poţi să-ţi dai seama de asta din energia lor. Cred că mă hrănesc cu asta. Vreau sa vă zic „multumesc” pentru tot ce faceţi pentru mine. Susţinerea voastră este foarte placută şi sper că o să vin în Romania să joc pe zgură în curînd,” a fost declaraţia de dragoste a Biancai Andreescu pentru romani.

Amintiri din copilărie

Bianca a vorbit, de asemenea, şi despre copilăria petrecută parţial în Romania.

„Eu mergeam la şcoală, apoi la tenis, iar în weekend, la Văideni, la bunici. A fost foarte frumos şi sper că pot să am parte de astfel de zile în curând. Am multe amintiri în România, iar la Cluj am jucat meciuri foarte grele. Românii au venit să mă susţină peste tot, au fost şi-n Australia, la US Open, la Rogers Cup; fanii români au o mare pasiune pentru sport şi sunt foarte mândră ca eu sunt româncă,” a mai spus campioana en-titre de la Flushing Meadows.

