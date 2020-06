Simona Halep: Îmi era groază să intru pe teren cu Svitolina

Exceptand-o pe Serena Williams, Elina Svitolina este, probabil, jucatoarea care o deranjează în mod special pe Simona Halep pe terenul de joc.

Elina Svitolina obişnuia să o îngrozească pe Simona Halep aproape la fiecare turneu în care se întâlneau. Conform propriilor ei declaraţii, campioana en-titre de la Wimbledon a povestit că se temea să intre pe teren împotriva sportivei din Ucraina, cunoscându-i tenacitatea şi defensiva impenetrabilă.

„Meciurile grele se câştigă pe teren”

Explicându-şi seria meciurilor nefaste cu Elina Svitolina, în faţa căreia are în continuare un palmares negativ, 4-5 la meciurile directe, Simona Halep a explicat cum trebuie abordat psihologic un meci de tenis dintr-o fază avansată a unei competiţii.

„Meciurile grele, terminate 6-4 sau 7-6 în decisiv, se câştigă pe teren. Trebuie să fii inspirat, lucid În momentele grele atunci când esti rupt de oboseală, dar meciurile care sunt emoţionale, mari, finale de Grand Slam, meciurile care se incheie 6-2, 6-3 se câştigă înainte.

„La fel, meciurile pierdute la scor se pierd dinaintea startului. Eu am un exemplu, cu Svitolina. Am avut trei meciuri cu ea în care am pierdut 6-1, 6-1, pentru că îmi era groază să intru pe teren cu ea. Ştiam că scoate tot, că nu se lasă nici măcar un punct şi mă îngrozea chestia asta„, a spus Simona Halep.

Momentul de „aur”

„Asa s-a intamplat la Roland Garros în 2017, în sferturi, set, 5-1, 40-0 pentru Svitolina. Atunci am spus că nu trebuie să cedez, pentru prima oară împotriva ei, după multe meciuri grele. Mi-am spus să dau totul pe teren, ca să fiu împăcată că nu am dat meciul cum l-am dat la Roma cu o săptamână înainte. Şi am intors meciul” a completat Simona Halep.

În faza sferturilor de finală ale turneului de la Roland Garros din 2017, Simona Halep a eliminat-o pe Elina Svitolina, scor 3-6, 7-6, 6-0.

Până în prezent, Simona a mai învins-o pe Elina Svitolina într-un meci crucial, în semifinala ediţiei 2019 a turneului de la Wimbledon, scor 6-1, 6-3. În cel mai recent duel însă, jucătoarea din Ucraina a învins-o în minimum de seturi pe Halep, scor 7-5, 6-3, în etapa a doua a fazei grupelor Turneului Campioanelor de la Shenzhen 2019.

