Simona Halep, numărul 2 mondial, a declarat într-un interviu că nu şi-a imaginat că va câştiga vreodată în carieră turneul de Grand Slam de la Wimbledon, având în vedere că până în 2007 nu jucase nici măcar 1 minut pe iarbă.

„Nu m-am gândit o secundă că o să câştig vreodată la Wimbledon. Pe cuvântul meu de onoare! Nu am niciun teren de iarbă. Nu am jucat 1 minut pe iarbă până în 2007, când m-am dus la juniori. Nu jucasem niciodată, habar nu aveam. Nu, nu mi-am imaginat niciodată că o să câştig vreodată la Wimbledon. Dar este cel mai prestigios titlu, e clar. Când zici câştigător de Wimbledon, deja zici că e jucător. Eu ca să fiu sinceră, m-am surprins pe mine un pic la Wimbledon. Cu Serena de partea cealaltă a terenului, ea câştigase de 9 ori. Atunci m-am surprins că pot să fiu intangibilă emoţional. Pentru că sunt o fire emotivă. Iar emoţionalul eu nu-l controlez foarte bine. Iar atunci, contra Serenei, pe iarbă, nu m-a atins nimic. Şi asta m-a surprins. Niciodată nu am crezut că pot fi capabilă să câştig pe iarba de la Wimbledon”, a spus Simona.

Rafa Nadal, modelul Simonei

Halep a mărturisit că a învăţat de la Rafael Nadal să joace fiecare punct cu aceeaşi atitudine.

„Eu îl admir pe Nadal pentru că indiferent ce se întâmplă cu punctul pe care îl joacă, el are aceeaşi atitudine. Adică poate să aibă adversarul 5-0, el luptă, aleargă, chiar dacă nu mai are nicio şansă. Atunci când joacă fiecare punct dă 100%, asta am admirat mereu. El joacă fiecare punct ca şi cum este ultimul din viaţa lui. Asta ştiu sigur pentru că mi-a spus Darren. Asta am ajuns să fac şi eu după 3-4 ani de muncă împreună cu Darren. Înainte toată lumea spunea că Halep e labilă psihic, cedează, dă meciul, nu se mai gândeşte pentru că nu-i pasă. Dar niciodată nu am intrat pe teren să dau meciul pentru că nu îmi pasă. Dacă nu îmi păsa, nu mai jucam. Nu mă obligă nimeni să joc tenis, nici azi şi nici înainte. Dar intram într-o frustrare foarte mare şi părea că nu îmi pasă, dar eu de fapt sufeream şi mă blocam şi nu mai puteam să dau randamentul pe care trebuia să-l dau”, a menţionat românca.

„Au fost momente în care mă gândeam de ce nu câştig un Grand Slam”

Simona a fost afectată o bună perioadă de timp de faptul că nu reușea să câștige niciun titlu de Grand Slem, dar acest fapt a motivat-o și mai mult să dea totul în fiecare competiție. Câştigătoarea a două turnee de Grand Slam a dezvăluit că la 14 ani şi-a dat seama că vrea să fie jucătoare profesionistă.

„Au fost momente în care mă gândeam şi eu de ce nu câştig un Grand Slam, că tot cu aceleaşi adversare joc şi de ce nu sunt în stare… deci am avut fel şi fel de gânduri. Dar de când l-am cunoscut pe Darren am încercat să lucrez pe ansamblu, adică nu concentrată pe săptămâna respectivă. Pentru că dacă te gândeşti că în 2 ani vrei să câştigi trei titluri eşti mult mai relaxat. Mie mi-a plăcut stresul. Îmi zice şi Darren: „Tu fără presiune nu joci bine”.

M-am obişnuit cu stresul de copil. La 6 ani plângeam de ruşine când intram pe teren. Încălzirea mă duceam să o fac în parcare, ca să nu mă vadă nimeni. Tata mă certa când eram mică, dar nu pentru că pierdeam un meci sau că nu jucam bine, ci pentru că aveam emoţii şi îmi era ruşine. Nu pot să îmi dau seama acum de ce îmi era ruşine. Eu am fost un copil emotiv, şi aşa sunt şi acum, dar atunci eram exagerată. Plângeam înainte să intru pe teren, dar nu pentru că nu voiam. Cred că pentru că nu voiam să îi dezamăgesc pe ai mei”, a adăugat Simona Halep.

Simona Halep: La 14 ani am spus că vreau să fiu jucătoare profesionistă

„Tenisul e un sport foarte scump, trebuie să investeşti într-un copil şi să rişti. E o investiţie pe care nu ţi-o garantează nimeni. Tata nu şi-a imaginat vreodată că eu nu o să ajung în top. Şi nu o spun acum că am reuşit. Chiar nu cred că s-a gândit vreodată la asta, chiar dacă au fost şi momente grele. Poate că s-a gândit că nu mai face faţă financiar, dar în momentul ăla am început eu să câştig primii bănuţi. Nu mi-am luat nici maşină, nici casă scumpă. Mi-am luat un apartament mic, ca să am bani să investesc în mine. Asta înseamnă un antrenor bun, chiar dacă e străin şi costă mai mult. Tot timpul ai instinctul să îţi cumperi ceva din banii pe care îi câştigi. Dar trebuie să îţi opreşti instinctul ăsta şi să spui că trebuie să te duci într-un cantonament mai scump pentru că te ajută pe o perioadă mai lungă.

La 14 ani am spus că dacă vreau să fiu jucătoare profesionistă şi să fiu în top atunci trebuie să fie numai tenis în viaţa mea. Eu am fost o persoană izolată, m-am izolat de tot ce putea să îmi afecteze cariera. Adică interviuri, emisiuni la televizor… nu m-am dus pentru că am ştiut că mă pot influenţa, îmi puteau da aripi şi puteam să zic: ”Ia uite ce tare sunt”. Dar am blocat toate chestiile astea fiind foarte disciplinată”, a precizat ea.

Simona Halep a cucerit 20 de titluri în cariera sa, printre care Roland Garros (2018) şi Wimbledon (2019). De asemenea, aceasta şi-a petrecut 64 de săptămâni pe primul loc în clasamentul mondial. În prezent, jucătoarea română se află pe locul al doilea în ierarhia WTA.

