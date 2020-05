Noua Zeelandă, gazda unui turneu profesionist în luna iunie

Noua Zeelandă va găzdui primul turneu profesionist de tenis din Emisfera sudică după izbucnirea pandemiei de coronavirus, anunță federaţia din această ţară.

Competiţia va avea loc luna viitoare la Auckland, fără spectatori, cu participarea a 24 de jucători care vor concura în echipe, pe parcursul a trei săptămâni.

Printre tenismenii care vor fi prezenţi la start se numără britanicul Cameron Norrie, care a crescut în Noua Zeelandă, precum şi unii dintre componenţii echipei neozeelandeze de Cupa Davis.

Din cauza crizei sanitare mondiale, tenisul profesionist a fost oprit în luna martie. Turneul de Mare Şlem de la Roland Garros, care trebuia să înceapă luna aceasta, a fost amânat până în toamnă, turneul de la Wimbledon a fost anulat, iar desfăşurarea US Open stă sub semnul întrebării, din cauza situaţiei de la New York.

