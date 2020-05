Federația Română de Tenis a anunțat: se reiau antrenamentele!

Centrul Național de Tenis se va redeschide cu respectarea strictă a regulilor, iar Federația Română de Tenis intenționează să organizeze competiții de pregătire. După 15 mai, când va înceta starea de urgență în România, se vor putea relua sporturile individuale în aer liber, conform spuselor ministrului Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.

Vicepreședintele FRT, George Cosac, a menționat că revenirea sportivilor pe terenul de tenis se va face cu îndeplinirea condițiilor stabilite.

„La fiecare doi jucători pe teren, la intrarea în bază, va fi un registru unde e notată fiecare persoană, temperatura măsurată, soluția dezinfectantă. Am și alcătuit un rezumat din ceea ce au făcut mai toate federațiile importante din Europa și nu numai. Având însă în vedere că fiecare teren, cu împrejurimile, e destul de amplu, e clar că două persoane își pot desfășura activitatea în condiții adecvate mai bine decât la orice alt sport. Nu există vestiar, asta va fi o problemă”, a spus George Cosac, conform Gsp.

„Va fi dificil pentru sportivi la început”

„Deschidem Centrul Național și am gândit un program de pregătire comun, de două săptămâni. Apoi vom face o competiție la nivel de fiecare lot național. Va fi o competiție amicală, fie best of 5 tie-break, fie câte un set, nu neapărat un meci întreg, pentru că este dificil la început. Sigur, cu condiția ca jucătorii să fie în zonă, să poată îndeplini condițiile pentru deplasare. Vor fi turnee pregătitoare, locale, ca să-și intre în ritm”, a adăugat vicepreședintele FRT.

Măsurile luate de MTS pentru tenisul la simplu:

1. Pe un teren de tenis este permis accesul a cel mult trei participanți (2 jucători, 1 antrenor/medic);

2. Nu este permis accesul pe teren al copiilor de mingi;

3. Schimbarea terenurilor nu este permisă;

4. În măsura în care este posibil, jucătorii își vor marca propriile mingi și le vor folosi doar pe acestea la serviciu. La sfârșitul meciului, strângerea mingilor se va efectua doar cu ajutorul tuburilor special concepute sau cu ajutorul altor echipamente care nu implică un contact direct cu pielea jucătorilor.

