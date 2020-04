Fabio Fognini: Eu în Asia nu mai merg să joc

Excentricul jucător de tenis Fabio Fognini a vorbit pentru publicația Corriere della Serra despre viitorul sezonului actual de tenis. Italianul este de părere că nu se vor mai juca meciuri anul acesta. De asemenea, acesta a anunțat că nu va mai participa la competițiile din Asia, din cauza coronavirusului.

„E greu de crezut că vom mai avea turnee anul acesta. Sunt sincer și spun că eu în Asia nu mai merg să joc. Înainte de amanârea Jocurilor Olimpice de la Tokyo decisesem deja că nu voi participa. Teama mea cea mai mare nu este că iau virusul, ci că îl pot transmite mai departe familiei mele”, a spus Fognini.

Totodată, tenismanul a vorbit și despre intenția italienilor de a relua campionatul de fotbal din Serie A.

„Am vorbit cu prietenii mei fotbaliști, Perin, Criscito și Viviano despre acestă problema. Au murit zeci de mii de persoane și cei care conduc se gândesc doar la minge. Cu sănătatea oamenilor nu e de glumit, nu are niciun sens sportul fără spectatori. Ce sens are San Siro gol? E o nebunie”, a explicat Fabio Fognini.

ATP si WTA au suspendat toate turneele de tenis pana pe cel putin 13 iulie. Cea mai importanta decizie din tenis a fost anularea prestigiosului turneu de la Wimbledon.

