Simona Halep, o nouă donație importantă pentru mai multe spitale

Tenisul este unul dintre principalele sporturi afectate de pandemia cu coronavirus. Sezonul profesionist a fost suspendat cel puţin până la data de 13 iulie, fapt care a determinat şi anularea turneului de Mare Şlem de la Wimbledon.

Campioana ultimei ediții a turneului londonez, Simona Halep a vorbit despre perioada dificilă prin care este nevoită să treacă în această perioadă. Aceasta se arată încrezătoare și consideră că vremurile grele vor trece și că totul va fi bine în cel mai scurt timp. Ea a menţionat, de asemenea, că din februarie, de la finala de la Dubai, nu a mai pus mâna pe racheta de tenis și că îşi doreşte mult ca din septembrie să joace din nou.

„A fost un moment venit din interior”

Simona a anunțat, sâmbătă, pe un site de socializare că a donat 30.000 de euro mai multor spitale pentru lupta împotriva coronavirusului.

„Da,este corectă suma. A fost un moment venit din interior, am zis că indiferent de sumă trebuie să donez. Cadrele medicale sunt cele mai expuse și au nevoie de echipament. Eu am mai donat, nu-mi place să anunţ. Dar voiam să transmit exact ceea ce mi-am propus, ca toţi oamenii care au posibilităţi să doneze”, a spus românca.

Simona Halep: Faptul că totul este închis mi se pare incredibil

Aflată în izolare de câteva săptămâni bune, Simona Halep a povestit că este șocată de situația în care se găsește omenirea din cauza pandemiei de coronavirus. De asemenea, românca a mărturisit că nu se gândea nici în cel mai negru scenariu că s-ar putea ajunge la așa ceva.

„Ca să putem evita ceva grav, asta e, acceptăm interdicţia, reacţionăm în modul corect. Nu mi-am putut imagina vreodată aşa ceva. Nici în cel mai negru vis nu mi-am imaginat să se oprească globul aşa deodată.

Pentru mine este un şoc, sunt destul de tânără şi nu am prins multe greutăţi, dar aşa ceva este de domeniul fantasticului, să fie toată lumea închisă în casă pentru mine e ceva wow. Şi faptul că nu se mai călătoreşte, sunt anulate cursele de avion, totul e închis, este ceva incredibil

Carantina nu i-a schimbat programul

În afara faptului că nu mai poate ieşi la prin oraș cu prietenii, Simona Halep spune că programul ei zilnic nu este foarte schimbat faţă de cum era înainte.

„Nu s-au schimbat prea multe, eu aveam cam acelaşi program. Ceea ce s-a schimbat major este faptul că nu mai plec de-acasă. Îmi lipseşte faptul că nu mai ies cu prietenii. Să stau acasă de 6-7 săptămâni, mi se pare ceva uau. Dorm mai mult, este un moft, mănânc un mic-dejun întârziat, încerc să alerg, iar apoi îmi fac exerciţiile acasă.

Mai fac ordine, mai încerc să gătesc ceva, dar nu prea îmi iese. Sper, după ce ies din carantină, să ştiu să fac mai multe treburi decât înainte. Eu una m-am izolat complet, nu am avut contact direct cu nimeni. De pe 9 martie n-am mai ieşit în oraş şi nu m-am întâlnit cu vreo persoană pe care nu o cunosc”, a adăugat campioana de la Wimbledon.

A pus la naftalină racheta de la Dubai

Ultimul turneul la care a participat înainte de pandemie a fost cel de la Dubai, câștigat după o finală de foc cu Elena Rybakina. De atunci, Simona nu s-a mai atins de „racheta norocoasă”, dar își dorește să revină cât mai repede pe terenul de tenis.

„Nu am atins racheta de la Dubai, din finala de la Dubai. După ce a apărut această situaţie am spus, ok, o să încep cât se poate de târziu antrenamentele, pentru că vreau să mă detașez pur şi simplu de tenis. Nu am jucat deloc şi o să mai stau câteva săptămâni până o să mă apuc din nou. Pot să spun că îmi lipseşte echipa, mi-e dor de ei, mi-e dor de turnee. Simt lipsa adrenalinei pe care am avut-o zi de zi în toţi aceşti ani.

Sper să progresez emoţional şi să-mi dau seama că un meci de tenis nu este un capăt de ţară. Am descoperit natura, stau mult în pădure. Este important să ne bucurăm de ceea ce avem, de familie şi de oamenii pe care îi iubim. Cred că va trebui să învăţ să gătesc. Sunt perfecţionistă şi în viaţa de zi cu zi, dar nu aştept atât de mult de la mine. Dorinţele la începutul anului erau legate de olimpiadă, dar anul acesta s-a cam spulberat tot ce mi-am propus legat de tenis. Dar eu rămân pozitivă şi încrezătoare indiferent de sitație. Însă am dubii că anul acesta va mai fi ceva în tenis. Cu siguranţă voi continua şi după carantină. Îmi doresc foarte, foarte mult ca prin septembrie să începem din nou să jucăm”, a mai spus Simona Halep.

Simona îndeamnă la răbdare

Halep i-a îndemnat pe români să aibă încredere că totul va fi bine: „Trebuie să avem răbdare, să avem încredere că totul va fi bine, să ne protejm pe noi şi să-i protejăm pe cei din jur”.

Turneele WTA şi ATP sunt oprite de la jumătatea lunii martie. Totodată, ITF a amânat și anulat sute de turnee proprii. Faza finală a Fed Cup, prevăzută iniţial săptămâna viitoare la Budapesta, a fost de asemenea amânată.

