Alexander Zverev și prietena sa au prezentat simptome de Covid-19

Alexander Zverev (7 ATP), care trăiește în prezent o frumoasă poveste de iubire cu un model germano-român, Brenda Patea, a dezvăluit recent că a avut simptome de COVID-19.

Tenismenul a spus că a început să se simtă foarte rău după ce a fost în China, pe finalul anului trecut.

„Prietena mea, Brenda, și cu mine am fost în China pe 28 decembrie. Nu-ți poți imagina cum am tușit pentru o lună în Australia mai apoi. Am avut febră pentru două sau trei zile și am tușit pentru cinci sau șase ore. Brenda a pățit la fel. Nu am știut ce se petrece cu noi, dar acum realizez! Era o tuse pe care nu am mai avut-o niciodată. Nu mă durea nimic, dar tușeam non-stop”, a spus Zverev.

Deși nu s-a simțit tocmai bine, Zverev a participat la primul Grand Slam al anului, cel de la Australian Open, unde a bifat semifinala. Atunci, el a pierdut în patru seturi, 3-6, 6-4, 7-6 (3), 7-6 (4), în fața lui Dominic Thiem (3 ATP).

