Turneul feminin de tenis BRD Bucharest Open, programat în perioada 13-19 iulie la Arenele BNR din Capitală, nu va mai avea loc în acest an. Anunțul a fost făcut de către vicepreşedintele Federaţiei Române de Tenis (FRT), George Cosac.

„Este exclus să se mai ţină turneul feminin BRD Bucharest Open în condiţiile aceste pandemii. De altfel, noi nu mai aveam nicio înţelegere cu proprietarul turneului, pentru că anul trecut semnasem doar pentru un an. Anul acesta pentru organizarea în continuare a turneului la Bucureşti urma să discutăm din nou. Dar nu am făcut-o. Aşa că este exclus să mai organizăm anul acesta, nici nu am apucat să ne aşezăm la masă. Turneul mai figurează pe site-ul WTA, dar e o chestiune din oficiu care a rămas acolo”, a spus Cosac.

Cosac: Calendarul competiţional de anul acesta este compromis

„Ţinând cont de ceea ce se întâmplă în toată lumea, nu ne gândim la amânare. Turneul nu se va mai ţine la Bucureşti, asta vă pot spune cu certitudine. Nu vedeţi că nu se mai complică nimeni să mai amâne turnee pentru că nu se ştie nimic la momentul actual. ATP şi WTA au anunţat că totul e suspendat ca urmare a pandemiei de coronavirus până la 7 iunie. Dar eu spun că e puţin probabil ca şi turneele de după 7 iunie să se ţină. Pentru a organiza din 8 iunie să spunem, ai nevoie de cel puţin două luni de pregătire. Mă refer la sponsori, la chestiunile administrative care ţin de organizarea unui turneu. Este destul de compromis calendarul competiţional de anul acesta, atât la băieţi, cât şi la fete”, a adăugat președintele FR de Tenis.

„Pentru 2021 rămâne să discutăm dacă vom mai ţine turneul la Bucureşti. Oricum, eu cred că se vor reseta foarte multe, şi legat de numărul de turnee, de competiţii, şi legat de sistemul de punctaj şi aşa mai departe. Şi atunci aşteptăm să treacă timpul ca să vedem cum se aşează lucrurile. Abia când se va relua calendarul competiţional vom afla şi noi ce se poate face şi ce nu pentru 2021. Să sperăm că scăpăm cu toţii sănătoşi din toată nebunia asta şi apoi vom vedea ce va mai fi”, a adăugat George Cosac.

Amânarea Wimbledonului, o decizie bună

În opinia președintelui Federației Române de Tenis, decizia de anulare a turneului de la Wimbledon a fost una normală în condiţiile actuale.

„Anularea turneului de la Wimbledon din acest an este o chestiune normală, pentru că efectiv nu ai timp să organizezi. Este şi un turneu major, iar la nivelul ăla ai nevoie de minimum 3-4 luni ca să îl pui la punct”, a încheiat George Cosac.

