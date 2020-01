Simona Halep – Jennifer Brady, în primul tur la Australian Open

Simona Halep (3 WTA și cap de serie 4) își va începe aventura de la Australian Open împotriva americancei Jennifer Brady (49 WTA), potrivit tragerii la sorți efectuate astăzi.

Simona a câștigat singura confruntare directă cu Jennifer, la Toronto, în 2019. A fost 4-6, 7-5, 7-6(5) pentru jucătoarea din România. La ultimul turneu la care a participat (Brisbane, venită din calificări), Jennifer Brady le-a învins pe Maria Sharapova (3-6, 6-1, 7-6) și pe Ashleigh Barty (6-4, 7-6). Ea a cedat, totuşi, în sferturi, în faţa Petrei Kvitova, cu scorul de 6-4, 6-2.

Irina Begu (77 WTA) va avea de departe cea mai dificilă misiune. Aceasta o va întâlni pe Kiki Bertens, în timp ce Sorana Cîrstea (74 WTA) se va duela cu Barbora Strycova.

Meciurile româncelor aflate pe tabloul principal:

Simona Halep (3 WTA) vs Jennifer Brady (49 WTA/SUA);

Sorana Cîrstea (74 WTA) vs Barbora Strycova (33 WTA/Cehia);

Irina Begu (77 WTA) vs Kiki Bertens (10 WTA/Olanda).

Gabriela Ruse, Laura-Ioana Paar, Monca Niculescu (turul al doilea) și Ana Bogdan (ultimul tur) evoluează în calificări și pot ajunge pe tabloul principal.

