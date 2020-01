Victorie scontată pentru Halep la Adelaide. Simona a acces în sferturi

Jucătoarea de tenis Simona Halep a câştigat în această dimineaţă primul său meci de simplu din 2020. Constănţeanca s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-5, în faţa australiancei Ajla Tomljanovic. Partida a durat o oră şi 38 de minute şi a contat pentru turul doi al turneului de la Adelaide. Competiţia din Australia este dotată cu premii totale de 848.000 dolari.

Halep (4 WTA) şi Tomljanovici (54 WTA) s-au mai întâlnit de două ori până acum şi de fiecare dată s-a impus sportiva noastră.

Simona Halep o va întâlni în sferturi pe Aryna Sabalenka sau Bernarda Pera.

Accederea în sferturi i-a asigurat Simonei Halep un premiu de 22.400 de dolari şi 100 de puncte WTA.

Simona Halep: Am obosit un pic

La finalul întâlnirii, Simona Halep a menţionat că partida nu a fost deloc uşoară şi că se simte obosită.

„A fost un meci greu, dar mă așteptam la asta. Am mai jucat de două ori împotriva ei și ambele au fost dificile. E foarte important că am câștigat primul meci al anului. Muncesc din greu și sunt foarte mulțumită de victorie. Primul meci e întotdeauna greu și chiar dacă te antrenezi săptămâni la rând, nu e la fel ca și când joci meciuri oficiale. Am obosit un pic în setul doi, dar e normal. Sper să mă refac rapid și să fiu la înălțime și în următorul meci. Mă voi recupera cu baie cu gheață și mă voi odihni la mine în cameră. E frumos să-l am pe Darren Cahil din nou în echipă. Vreau să-i mulțumesc că e din nou lângă mine. M-a ajutat la on-court coaching. Mulțumesc, D!“, a declarat Simona Halep.

