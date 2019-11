Rafa Nadal, revenire spectaculoasă în duelul cu Daniil Medvedev

Jucătorul spaniol de tenis Rafael Nadal l-a învins miercuri, în trei seturi, scor 6-7 (3), 6-3, 7-6 (4), pe rusul Daniil Medvedev, în Grupa Andre Agassi de la Turneul Campionilor. În urma acestei victorii, ibericul păstrează în continuare şanse de calificare în semifinalele competiţiei. În celălat meci al grupei, grecul Stefanos Tsitsipas a trecut de Alexander Zverev cu scorul de 2-0 (6-3, 6-2) şi s-a calificat deja în careul de aşi.

Nadal, care s-a impus în faţa rusului în două ore şi 50 de minute, pierduse primul său meci din grupă. Acesta a cedat luni seară, în faţa tenismanului german Alexander Zverev., cu scorul de 6-2, 6-4. Spaniolul are în palmares 19 titluri de Mare Şlem, însă niciun succes în Turneul Campionilor.

Rafael Nadal: O dată la 1.000 pierzi un asemenea meci

Condus cu 5-1 în decisivul confruntării cu Daniil Medvedev, Rafael Nadal a reușit o revenire epică, câștigând un meci care părea pierdut, scor 6-7(3), 6-3, 7-6(4). Ibericul a vorbit la conferința de presă despre cum a gestionat situația, precizând că nu e nevoie să îți rupi racheta când ești condus cu 5-1 și nici să-ti pierzi controlul.

„În acel moment, crezi că probabil în cinci minute vei fi în vestiar, pentru că acesta este cel mai normal lucru. Nu mai joci cu prea multă presiune pentru că aproape ai pierdut. Daniil este foarte puternic mental. A arătat tuturor în tot acest an ce a realizat. Dacă nu poți fi foarte puternic mental, este imposibil, sincer. Astăzi este una din aceste zile în care o dată la 1.000 pierzi acest meci și s-a întâmplat astăzi. Sunt foarte fericit pentru victorie. Îmi pare foarte rău pentru el, sincer, pentru că a pierde un meci ca acesta este greu și dureros. Îmi pare foarte rău pentru Daniil. Este un tip bun, și, oricum, ar trebui să fie foarte mândru de toate lucrurile pe care le face”, a declarat Rafael Nadal, după victoria cu Daniil Medvedev.

„Serviciul a funcționat din nou bine. La începutul setului al treilea am fost condus cu două break-uri, dar nu cred că am jucat atât de rău. El a jucat bine, eu am făcut câteva greșeli. Am jucat mai bine decât în primul meci, cu siguranță. În general, am jucat la un nivel mai bun de tenis decât în prima zi. Apoi, câștigarea acestui meci este o combinație de o mulțime de lucruri: am fost norocos, unele greșeli ale lui Daniil, câteva momente bune ale mele pe final, a spus Rafael Nadal.

În ultimul meci al grupei Andre Agassi, Rafael Nadal se va duela cu Stefanos Tsitsipas.

Articol scris de Tibi Cocora

Poate te interesează: Aleksandar Todorov a prefaţat duelul cu Universitatea Cluj