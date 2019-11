Dominic Thiem, în semifinale după victoria fantastică cu Novak Djokovic

După o victorie fantastică în fața lui Roger Federer, Dominic Thiem a făcut încă un meci extraordinar. Austriacul l-a învins în trei seturi pe Novak Djokovic, (5)6-7, 6-3, 7-6(5), și s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor. Partida disputată în O2 Arena (Londra) a durat două ore și 50 de minute şi a contat pentru grupa Bjorn Borg.

După un început sigur la serviciu de ambele părți, Djokovic a făcut break și s-a distanțat la 3-1. Thiem a recuperat rapid cu un game câștigat la 0, la primire, și actul avea să ajungă în tiebreak. Nole a părut că are răspunsul pentru toate loviturile austriacului și a modificat primul scorul seturilor.

În setul secund, forehand-ul lui Thiem a funcționat perfect de pe linia de fund. Acesta a reuşit break-ul în al doilea game şi nu a mai greșit la serviciu până la finalul setului. S-a încheiat 6-3, iar partida a intrat în prelungiri.

Dominic a debutat mult mai bine în setul decisiv. Austriacul a făcut break la 15 în chiar primul game şi a salvat trei ocazii de revenire ale sârbului în game-ul următor. La scorul de 5-5, când Nole părea să aibă jocul în mână, acesta a pierdut inexplicabil game-ul la zero chiar pe propriul serviciu. Dominic a cedat însă în fața presiunii, iar Djokovic s-a impus la 15 și a împins disputa în tiebreak.

Sârbul a început să piardă teren în fața agresivității lui Dominic, care a făcut patru minibreak-uri și nu a mai pierdut la serviciu. S-a încheiat 7-6 (5), 3-6, 6-7 (5) pentru Thiem, care a reuşit calificarea în semifinalele competiţiei înainte de ultimul joc din grupă.

Novak Djokovic, impresionat de evoluția lui Thiem

Învins de Dominic Thiem în al doilea meci de la Turneul Campionilor, Novak Djokovic a avut numai cuvinte de laudă pentru austriac. Fostul lider mondial conducea cu 6-3 la meciurile directe, însă a fost surprins de jocul lui Thiem.

„Nu cred că am experimentat prea multe meciuri de genul acesta în care adversarul meu ajunge la fiecare lovitură. A fost incredibil și în unele momente a fost incredibil faptul că a lovit mingea cât de tare a putut și a fost în teren. Profita de fiecare ocazie pentru a lovi mingea cât de tare putea. Plat, backhand în lung de linie. Nu a ratat prea mult cu backhand-ul în lung de linie. A fost minunat. Am mai jucat cu el înainte. Îi știu jocul, dar ce a făcut în seara asta a fost ieșit din comun”, a spus Novak Djokovic.

„Știu că poate juca la un nivel înalt, dar în această seară a fost fenomenal. A trebuit să lupt și am făcut-o. Sunt mândru că am revenit de la 5-6 în setul trei. El servea pentru meci. Am avut tie-break-ul. Am avut 3-0, serviciul, am condus cu 4-1, apoi a fost 5-4 pentru el, poate ar fi trebuit să joc ceva mai agresiv în acele momente, dar are tot meritul. Sunt încă în turneu. Voi fi față în față cu Roger. Câștigătorul merge în semifinale. Învinsul nu se califică. E simplu”, a adăugat sârbul.

Pentru Dominic Thiem a fost a patra victorie în 10 meciuri jucate cu Novak Djokovic. Austriacul câștigase și ultima întâlnire directă, în semifinalele ediției din acest an de la Roland Garros, cu scorul 6-2, 3-6, 7-5, 5-7, 7-5.

Articol scris de Tibi Cocora

