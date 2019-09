Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană cu origini românești (19 ani), a câștigat US Open-ul (primul Grand Slam din carieră), informează Hotnews. Aceasta a învins-o în finală pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5.

Meciul a durat o oră și 39 de minute.

Acesta este al treilea titlu pentru Andreescu (a mai câștigat la Indian Wells și Toronto în 2019), care a urcat pe locul 5 în clasamentul WTA (a depășit-o pe Simona Halep, care ajunge pe 6).

De cealaltă parte, Serena Williams a pierdut a patra finală consecutivă de Grand Slam și rămâne cu 23 de titluri majore (nu a egalat-o nici de această dată pe Margaret Court).

Declarațiile de la finalul partidei:





„E greu de explicat, e greu de spus în cuvinte. Am muncit mult să ajung aici. Anul acesta a fost ca un vis pentru mine. Faptul că am ajuns aici să joc aici cu Serena, o legendă, este ceva unic. Am încercat să pășesc pe teren și să nu mă gândesc la adversară. Sunt mândră de cum am jucat. Știu că voiați să câștige Serena, îmi pare foarte rău. Mă așteptam să revină Serena, așa cum a făcut-o în trecut. De aceea este o mare campioană. Nu a fost o perioadă ușoară în urmă cu un an, am avut multe accidentări. O să mulțumesc echipei mele că mi-a fost alături. Le dedic această victorie (n.r. – părinților ei). Nu pot să le mulțumesc suficient pentru tot ce au făcut. A fost o călătorie lungă. Vă mulțumesc și hai să continuăm”, a spus Bianca Andreescu.

„Bianca, ai jucat excelent, sunt mândră de tine și mă bucur pentru tine. A fost un meci incredibil, speram să pot juca mai bine, dar mi-am dorit ca ea să câștige turneul, mă bucur că s-a impus ea. Mă bucur că sunt aici și că pot concura încă la acest nivel, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că sunt încă aici, echipa mea a fost un punct de susținere, a fost incredibilă mereu. Vă mulțumesc foarte mult, înseamnă enorm pentru mine, ați fost minunați pe parcursul acestor două săptămâni”, a declarat Serena Williams.