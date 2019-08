Bianca Andreescu este noua câştigătoare a turneului de la Toronto. Finala de la Rogers Cup s-a terminat după doar 18 minute de joc, după ce Serena Williams a abandonat la scorul de 3-1 pentru adversară în primul set. Bianca Andreescu (noua campioană) a îmbrățișat-o pe americancă, moment în care aceasta i-a spus că simte dureri în zona superioară a spatelui.



Acesta este al doilea titlu din cariera jucătoarei canadiene de origine română, care s-a impus și la Indian Wells în 2019, informează hotnews.ro.



În urma acestui rezultat, Bianca va urca până pe locul 14 în clasamentul WTA și pe poziția a opta în ierarhia WTA Race (important pentru calificarea la Turneul Campioanelor).



În timpul festivităţii de premiere, Serena Williams a ţinut un discurs emoţionant şi a promis revenirea în cel mai scurt timp pe terenul de tenis:

„ Oh, Doamne. Vă mulțumesc tuturor. Îmi pare rău că nu sunt în stare să joc astăzi. Am încercat, dar pur și simplu nu am putut. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ajutat să vin aici. Bianca este o sportivă minunată. Îi mulțumesc echipei mele. A fost un an greu, dar vom merge mai departe”, a declarat jucătoarea americancă.



Bianca Andreescu a devenit prima canadiancă învingătoare pe „teren propriu” la Rogers Cup după 50 de ani